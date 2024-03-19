Рассказываем про комфортные и популярные торговые центры в Санкт-Петербурге

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Музеи, дворцы, театры – вот классический набор для времяпрепровождения в Питере для туристов или многих активных жителей города. Но иногда хочется заняться более приземлёнными, бытовыми вещами вроде шопинга. Как здорово, что торговые центры в Санкт-Петербурге – это не просто места для покупок, а настоящие пространства для отдыха и развлечений. Ты узнаешь про несколько лучших торговых центров Санкт-Петербурга, исходя из твоих предпочтений.

Популярные ТЦ Санкт-Петербурга

Если хочется прогуляться по центру города и зайти в самые проходные торговые комплексы

«Галерея» – самый популярный торговый центр города

Один из самых известных и лучших торговых центров Санкт-Петербурга, который уже стал своего рода достопримечательностью в самом центре Северной столицы.

В «Галереи» находиться более 300 магазинов, 10 кинозалов, в том числе IMAX и VIP, более 30 точек питания, детские комнаты, подземный паркинг на 1200 мест. Благодаря такому масштабу, «Галерея» закрывает потребности людей с самыми разными вкусами, целями и достатком. Это и делает ее одним из лучших ТЦ в Питере.

Расположение удобно и для людей, которые пользуются общественным транспортом. «Галерея» находиться в нескольких минутах ходьбы от станций «Маяковская», «Площадь Восстания» и «Лиговский проспект», а также от ж/д вокзала «Московский».

Адрес: Лиговский проспект, 30А

«Невский центр» – торговый центр с магазином «Стокманн»

«Невский центр» располагается в историческом центре города и является одним из самых популярных торговых центром Санкт-Петербурга. В центре работает больше 100 магазинов, но наибольшую популярность среди посетителей получил большой финский универмаг «Стокманн». Иногда петербуржцы опускают само название «Невский центр» и называют торговый комплекс по имени этого магазина.

Помимо большого выбора магазинов и сервисных услуг самой разной направленности в комплексе также работают кафе и рестораны, в том числе видовые, трёхуровневая парковка, СПА, фитнес-центр.

«Невский центр» находиться в нескольких минутах ходьбы от «Галереи» и в двух шагах от станции метро «Площадь Восстания».

Адрес: Невский пр. 114-116

Если хочешь совместить шопинг и активный отдых

МЕГА – крупнейшая сеть торговых центров в Санкт-Петербурге с зелёной зоной

В Питере есть два торговых центра МЕГИ: на Дыбенко и на Парнасе.

В обоих торговых центрах есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения – множество магазинов на любой вкус и бюджет, кинотеатры с большими экранами, ресторанный дворик с разнообразной кухней, детский кластер.

До обоих торговых центр ходит только наземный транспорт.

МЕГА Дыбенко находиться рядом с жилым районом «Кудрово», но остальным петербуржцам придётся воспользоваться автобусом, маршрутной или личным автомобилем.

МЕГА Парнас также находиться вблизи новых жилых комплексов, которые продолжают активно застраивать, но торговый центр всё равно находиться в отдалении от метро.

У обоих ТЦ есть открытые рекреации для отдыха на свежем воздухе.

Фишка МЕГА Дыбенко – МЕГА парк, открытая площадка на территории торгового центра для активного отдыха. Здесь можно расслабиться на газоне с друзьями или семьёй, устроить пикник в перерыве между покупками, покататься на роликах и многое другое.

У МЕГА Парнас есть МЕГА Терраса в целых 6000 квадратных метров. Летом здесь можно поиграть в настольный теннис. Инвентарь можно попросить на стойке информации или принести с собой.

Иногда терраса превращается в МЕГА Шатёр, под которым устраивают мастер-классы, лекции медитации и спортивные занятия. Вблизи Террасы расположились релакс-зоны с приятным ландшафтным дизайном, веранды летних кафе, фотозоны. Всё сделано для красивого и комфортного отдыха.

Адрес МЕГА Дыбенко: Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12 км

Адрес МЕГА Парнас: Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, 117 км КАД (внешнее кольцо) ул., стр. 1

ТРЦ «Питерлэнд» – торговый центр у береговой линии с аквапарком

В центре тебя ждут 130 магазинов известных брендов на 4 этажах, кинотеатр, фудкорт, спортивные и детские площадки, а также парковка. Но главная фишка, конечно, – огромный крытый аквапарк Piterland AQUA. Целых 25 тысяч квадратных метров водных развлечений – горки, бассейны, джакузи. Здесь же есть спа бани и сауны.

Ещё один плюс «Питерлэнда» – его расположение на берегу Финского залива. Из окон и с террасы открываются потрясающие виды на водную гладь, Крестовский остров, стадион «Газпром Арена», что делает этот торговый центр популярным и выделяет среди других.

В шаговой доступность находится пляж и парк «300-летия Санкт-Петербурга», где летом часто проходят фестивали и праздники. Можно совместить приятное с полезным – и на шопинг сходить, и на природе отдохнуть.

Торговый центр находится вблизи станции метро «Беговая», что удобно для людей без автомобилей.

Адрес: Приморский пр., 72

Если хочешь «пошопиться» спокойно и без очередей

«Охта Молл» – удалённость и скандинавский стиль

Этот торговый центр считается одним из лучших торговых центров Санкт-Петербурга, удалённых от центра. Во-первых, привлекает уникальная архитектура и дизайн в скандинавском стиле.

Внутри очень светло, просторно и стильно. Во-вторых, здесь даже в выходные дни относительно мало людей, но перечень магазинов порадует даже самых взыскательных шопоголиков с разным бюджетом. Всего здесь более сотни магазинов, что, конечно, проигрывает «Галерее», но зато здесь спокойно и малолюдно. Также есть фудкорт и отдельные ресторанчики, иммерсивное пространство для детей, сервисные услуги, фитнес-клуб, салоны красоты, кинотеатр, лазертаг и даже библиотека! В общем всё, что нужно для полноценного отдыха, а также двухуровневая крытая парковка.

«Охта Молл» находиться в одноимённом районе, и добраться до центра от ближайшего метро «Новочеркасская» можно наземным транспортом или пешком.

Адрес: Брантовская дорога, дом 3 (м. Новочеркасская)

ТЦ «Жемчужная плаза» – большой и тихий торговый центр в Санкт-Петербурге

Самый крупный ТЦ на Юго-Западе Санкт-Петербурга входит в состав жилого микрорайона «Балтийская Жемчужина». Несмотря на свое удалённое расположение, центр комфортный и современный. В нём всё создано для удобства покупателей – просторные галереи, удобная навигация, продуманное зонирование, много света и пространства. В центре находится более 150 магазинов, сервисы услуг, подземный и наземный паркинг, детские игровые зоны, 2D-кинотеатр.

Из недостатков можно отметить расположение торгового центра, которое удобно лишь для жителей Красносельского, Петродворцового, Кировского районов или владельцев личных автомобилей. Для пользователей общественного транспорта проще всего добраться до центра без пересадок на трамвае или автобусе от станций «Кировский завод» и «Проспект Просвещения».

Адрес: Петергофское шоссе, 51А

Теперь ты знаешь про несколько лучших торговых центров Санкт-Петербурга. Переключись, отдохни и просто порадуй себя обновками, а если снова захочешь включиться в активный отдых и культурную среду города, добро пожаловать в нашу афишу!