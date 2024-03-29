ТЦ в Москве, как и в других крупных городах давно перестали быть просто местом для шоппинга. Они превратились в многофункциональные пространства, которые предлагают широкий спектр развлечений и отдыха для гостей. Из этой подборке ты узнаешь про несколько лучших торговых центров в Москве и их главные фишки.

Популярные торговые центры Москвы

ЦУМ – самый престижный универмаг страны

ЦУМ расположен в самом центре Москвы, недалеко от Кремля и Красной площади, что делает его очень удобным и вместе с тем статусным местом. Здесь представлены бутики ведущих мировых брендов класса «люкс» – от одежды и аксессуаров до косметики и ювелирных изделий. Помимо магазинов, в ЦУМе есть рестораны, кафе, салоны красоты и другая инфраструктура для комфортного шопинга.

Само здание является памятником архитектуры в стиле неоренессанса, построенным по проекту архитектора Романа Клейна, что делает его одним из самых красивых торговых центров города.

Адрес: Петровка, 2 (м. Кузнецкий мост, Театральная, Охотный ряд)

ГУМ – один из старейших универмагов в России

Знаковый объект и один из лучших ТЦ в Москве, который уже давно стал самодостаточной достопримечательностью не только благодаря своему расположению у Красной Площади, но и богатой истории аж от 1893 года. На тот момент это был крупнейший пассаж Европы.

Сегодня ГУМ – всё такой же развивающийся и популярный торговый центр, где помимо брендовых магазинов и бутиков, есть кафе, рестораны, кинотеатр и гастроном.

Здесь также проходят разные культурные мероприятия, работает фонтан, а этажи соединены мостиками. Зимой при ГУМе работает платный каток.

Адрес: Красная площадь, 3 (м. Охотный ряд)

При ГУМе работает галерея с бесплатными выставками:

Охотный ряд – ТЦ в самом центре столицы

«Охотный ряд» входит в треугольник туристического шоппинга вместе с ЦУМом и ГУМом. На трёх подземных уровнях находятся более 100 магазинов одежды, обуви, косметики, ресторанов и сервисных услуг.

Центр расположен в непосредственной близости от знаковых достопримечательностей столицы – Кремля, Красной площади, Большого театра и гостиницы «Метрополь» и не только. У ТЦ есть несколько удобных входов, в том числе из подземного перехода станции метро «Охотный ряд».

Адрес: Манежная площадь, 1, строение 2 (м. Охотный ряд)

Авиапарк – крупнейший ТЦ Европы

Это целый торговый город в городе, обойти который можно по меньшей мере за 3 часа.

Помимо магазинов, еды и развлечений, здесь представлены огромные гипермаркеты Стокманн, Ашан, OBI и Hoff. Посетители этого популярного торгового центра также могут воспользоваться множеством дополнительных услуг – от автомойки до туристических агенств. Высоко развитая инфраструктура делает «Авиапарк» одним из лучших торговых центров в Москве.

А на первом этаже находиться огромный аквариум-колонна, который в 2016 году попал в Книгу рекордов Гинесса как самый высокий цилиндрический аквариум в мире.

Адрес: Ходынский бульвар, 4 (м. ЦСКА)

Европейский – тематическое зонирование

Один из крупнейших и лучших ТЦ в Москве, в котором находится самый большой ассортимент магазинов премиальных и молодежных брендов. На верхних этажах расположен фудкорт с большим выбором хороших кафе и ресторанов. Здесь представлено более 400 магазинов и 30 ресторанов.

Торговые зоны организованы вокруг нескольких тематических атриумов, что создает ощущение путешествия по разным европейским столицам внутри одного торгового комплекса.

Адрес: Площадь Киевского Вокзала, 2 (м. Киевская)

Метрополис – центр на ключевом транспортном узле

Современный ТЦ в Москве, в котором находится более 250 магазинов, рестораны и 18 кинозалов.

Он удобно расположен вблизи станции метро «Войковская» и имеет прямой выход к станции МЦК Балтийская, что обеспечивает отличную транспортную доступность. Торговый центр находится всего в 15 минутах езды от центра Москвы, на Ленинградском шоссе – одной из главных магистралей города.

Адрес: Ленинградское шоссе 16А, корпус 4 (м. Войковская, МЦК Балтийская)

Цветной – шоппинг с творческим подходом

Яркий и популярный ТЦ в Москве, где продаются люксовые и локальные независимые бренды. Селекция торговых зон основывается не только на известности марок, но и на чувстве стиля и видении прекрасного самого универмага.

Также в «Цветном» регулярно проходят интересные fashion-события: винтажные маркеты, уникальные поп-апы, клиентские дни, распродажи, мастер-классы.

На 5 этаже есть фудкорт.

Адрес: Цветной бульвар, 15 (м. Цветной бульвар)

Теперь ты знаешь про несколько лучших торговых центров Москвы. Расслабься, отдохни и просто порадуй себя обновками, а если снова захочешь включиться в активный отдых и культурную среду города, добро пожаловать в нашу афишу!