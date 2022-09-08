Лучшее название августа — «Как практиковать БДСМ, чтобы точно не посадили»

Редакция «Кавра» выбрала топ-6 из всего, что появилось за месяц, а подписчики в соцсетях проголосовали за сааамое креативное название. И вот! 🥇 Как практиковать БДСМ, чтобы точно не посадили Победил практичный семинар от врача-реабилитолога. Событие из рубрики «18+», Москва, деловой тон — записываем секрет успеха) 🥈Эсхатологическая фуга Эсхатологическая — связанная с представлениями о конце света, Фуга — композиционная техника и форма полифонической музыки, Эсхатолоническая фуга — выставка из видео-инсталляций, инсталляций, скульптур, живописи и графики на тысяче квадратных метров. До 22 сентября рекомендуем посетить петербуржский культурный квартал «Брусницын» и насладиться! 🥉 Саркофаг для картошки «Отправной точкой стал эксперимент: художник попробовал окунуть несколько раз картошку в воск и снять форму. Посмотрел, полюбовался и отложил. Через пять лет на пыльной полке нашел высохшую «мумию» картофелины, поместил внутрь ее отформованной прошлой жизни, и так все и началось» До 3 ноября в музее АРТМУЗА в Петербурше можете посмотреть, что получилось. 4. Влажные ватрушки Это название группы, которая выступала с концертом в московском клубе «Бункер». Коллективы с интересными названиями часто выступают на этой площадке — в сентябрьском рейтинге вы встретитесь с ними вновь, гарантируем. 5. Акцио абстракцио а) выставка-исследование абстраукции, б) ряд событий — концерты, читки театральных пьес, вечера современной поэзии, встречи киноклуба, экскурсии и медиации. До 17 сентября в Центре современного искусства им. Курёхина в Санкт-Петербурге — успевайте. 6. Пузыри вслепую Последняя в этом списке, но не в наших сердечках и не в списке мероприятий этого организатора — дегустация игристых вин от московской студии Winers. Чин-чин Что дальше 🎁 Всем, кто попал в этот топ — дарим промо мероприятий. Организаторы, если вы ещё не получили от нас письмо счастья — напишите нам в телеграм @kaverapp. 🦸‍ Всем, кто хотел бы попасть в этот топ — дерзайте, называйте события интересно, и в сентябре увидите себя в героях нейминга 💃 Всем, кто хотел бы на такие события попасть — чего хотеть? Идти надо.