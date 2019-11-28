Ловушка общения - резкость тона

В речи есть две составляющие: одна - информационная, это та информация, тот смысл, который мы хотим передать собеседнику. Другая - это эмоциональная составляющая, это та невербальная составляющая общения, которая передается позой, поведением, жестами, мимикой лица, тональностью голоса. Особенно тональностью голоса. Возможно вам знакома ситуация противоречивых посланий, например, когда говорят о хорошем, важном, но злым или резким голосом. Эмоциональная составляющая общения позволяет легко оценить истинные намерения говорящего - искренность, либо неискренность его высказывания, действительно ли он верит в то, о чем говорит или лицемерит, манипулирует вами. Такая оценка важна в любых отношениях: личных с женой или мужем, с друзьями и подругами, в отношениях с родителями, в деловых коммуникациях, при заключении сделок на внушительные денежные суммы, рабочем и профессиональном общении, в любом возрасте и для любого типа характера. Голос является важным инструментом общения, посредством которого мы можем произвести на собеседника то или иное впечатление, оставить воспоминание о себе, придать искренности своим словам, увеличив их значимость. Мы радуемся и болеем, каждую неделю по пятницам и в выходные дни, за участников телевизионной, развлекательной передачи "Голос" на Первом канале, наслаждаясь первоклассным вокалом и голосовыми данными претендентов за первое место конкурса. Замечу, однако, тот превосходный факт, что голос есть не только у них, вокалистов и членов жюри телевизионного конкурса, он есть у каждого из нас. Каждый способен использовать свои голосовые данные и возможности для получения собственной пользы. Как я утверждал ранее, в начале статьи, можно утверждать, что именно тон вашего голоса передает важную эмоциональную составляющую вашего сообщения. В неуравновешенном состоянии, стрессовой обстановке, в ситуации конфликтного противостояния достаточно сложно контролировать свои эмоции, передаваемые в сообщении. Поэтому тон голоса обретает резкость, злость, колючесть. Ваши собеседники в таком случае воспримут ваши слова более негативно и предвзято, чем вам этого хотелось. Действительно, мало кому понравится когда с ним говорят резким, командным, не допускающим возражений голосом, это прямой удар по самолюбию и самоуважению. Чтобы тон вашего голоса соответствовал вашим намерениям постарайтесь настроиться на серьезность и искренность своих посланий, выражая уважением к собеседнику, и, главное, старайтесь контролировать свои эмоции! Постарайтесь обуздать гнев и возмущение, сохраняйте спокойствие, внутреннюю точку покой, контролируйте себя. Именно такое поведение сделает вас интересным и убедительным собеседником, заставит прислушиваться к вашим словам слушателей.