ЛИК БЕЗ ПРИКРАС

Визуальный язык произведений нашего времени во многом предопределяют технические средства. Сегодня современное искусство развивается междисциплинарно, создавая все новые формы художественного высказывания. А позиция реализма как первоосновы остается непоколебимой, но к сожалению, не особо востребованной. Проектом «ЛИКбез» Владимира Хананова Центр Культуры ЦК19 хочет вновь обратить ваше внимание на эстетику графического языка, сложившегося путем долгого и кропотливого труда в «академическом» рисунке. И пронаблюдать редкий случай, когда рисунок выступает самостоятельным и главным материалом, который задает тон всей идее изображения и активным средством выразительности подчеркивая важные существенные черты. Владение техникой портрета ценилось во все времена и сегодня точное художественное изображение человека также является основанием для профессионализма. «С помощью портрета можно передать бесконечное множество оттенков внутренних движений, и не обязательно это внешне будет мой автопортрет, это может быть кто угодно. С помощью своих героев я пытаюсь разобраться с самим собой, понять себя и других вокруг себя.», - рассуждает автор. На выставке представлено порядка шестидесяти рисованных листов разных временных периодов. Это три цикла реалистичных портретов, построенных на архетипах библейского героя, Дон Кихота и артиста. Автор много лет назад начал их реализацию и продолжает пополнять новыми образами. Зарисовки — стали законченными произведениями как в эмоциональном, так и в техническом аспекте. Серии «Артисты, музыканты, клоуны» - «Маски», «Дон Кихот» - «Лица», «Библейские сюжеты» - «Лики», выступают разными характерами человеческого облика, которые будут всегда современными. «История Дон Кихота» возникла у автора как реакция на явный прагматизм и рыночно-потребительские взаимоотношения в современном жизни. Так же и «Библейские сюжеты» обращают нас заглянуть в свое духовное пропуская непростые судьбы героев через себя. Маски, лица, лики – как множество психологических портретов, которые могут сосуществовать в каждом из нас одномоментно и взаимозаменяемо. И осознание наличия или отсутствия этих состояний внутри могут помочь задать себе важные глубокие вопросы. Что важнее в портрете, физическое сходство или настроение? Эмоции человека переменчивы и могут до неузнаваемости исказить или преобразить лицо как скальпель пластического хирурга. Возможно, как раз нечто общее и собирательное в лице и является идеальным сходством, уловимым только глазом художника. «Так, одним из повторяющихся образов, опоясывающих «ЛИКбез», стали вариативные интерпретации главного героя романа Сервантеса Дона Кихота. Наше время – время меркантильное, когда всё подвергается расчету, прибыли, успеху... На этом фоне Дон Кихот выглядит смешным сумасшедшим неудачником, лузером, который не выдерживает никакого сравнения рядом с такими современными героями как Цукерберг или Джобс», - комментирует художник. Дон Кихот Владимира Хананова предстает перед нами с рефлексией внутренних состояний от меланхоличного до воинственно-пафосного. Мы живем в эпоху личного бренда. Сейчас модно и актуально раскручивать, и продавать свою уникальность, свой профессионализм, свою харизму и свою точку зрения, если она в действительности чего-то стоит. Данный проект же предлагает посмотреть на себя и других людей через фильтры архетипов и индивидуальной жизни, где портрет несет в себе инвариантность-нечто неизменное и созерцательное, направленное в себя и поразмышлять о духовном аспекте человеческого существования. Каждое графическое изображение как мираж времени отчетливо видно лишь в чертах лица, мимике, отрывок одежды. Красноречия автор добивается принципиально простой техникой мягких материалов карандаша, угля, сепии, сангины. Владимир Хананов — выпускник Новоалтайского художественного училища является носителем реалистических традиций. Туда он поступил уже имея практический опыт рисования от первого наставника Владислава Владимировича Тихонова—последователя Императорский Академии художеств. Качество образования в художественном училище красноречиво говорит фактом высокого рейтинга поступающих в ведущие художественные вузы страны. О времени, проведенном в Новоалтайском художественном училище он вспоминает с теплотой и благодарностью. Это была творческая атмосфера мастерских в окружении талантливых студентов и педагогов. Любовь к рисунку и его безграничные возможности привил Николай Михайлович Смирнов, художник-график, представитель Московской школы графики. Безусловно оказали влияние плодовитые педагоги: Мамонтов И.М., Двойнос С.К., Лупачев Б.Н., Босько Б.Г. Данная выставка транслирует незыблемые академические аспекты и расширяет границы отождествления хорошего рисунка, созданного лишь с помощью линии, штриха и пятна с понятием «несовременный». Профессионализм рисовальщика всегда может быть использован в любом ракурсе и на многих этапах создания современного произведения в живописи, архитектуре, дизайне, моде. А прогрессивные художники всегда уделяли рисунку большое значение еще с эпохи Академии Художеств, собирая и изучая коллекции графики старых мастеров. «P. S. - это ни в коем случае не иллюстрации», - обращает внимание автор. Новосибирск, ул. Свердлова, 13