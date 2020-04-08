Квентин Тарантино напишет продолжение “Однажды в Голливуде”

Тарантино в последнее время часто говорит о своих планах. Например, он хочет сделать продолжение “Убить Билла” и написать роман о ветеране войны, который разочаровался в кино. Недавно появилась информация, что продолжение может получить и фильм “Однажды в Голливуде”. «До недавнего времени я не рассматривал этот вариант. Но сейчас я много думаю об этом», — сказал Тарантино. Ранее главный актер фильма намекал, что по “Однажды в Голливуде” могут сделать целый сериал. Кроме того, Тарантино уже работает над сериалом-вестером, который создается специально под “Однажды в Голливуде”. По сюжету главный герой фильма Рик Далтон снимался в этом сериале под названием «Закон Баунти». И Тарантино написал для него в сценарии нескольких серий. Кроме того, осенью 2019 года режиссер рассказал, что уже пишет художественный роман, главный герой которого ? ветеран Второй мировой войны, разочаровавшийся в массовом кинематографе Голливуда. Также в декабре 2019 года режиссер допустил, что может снять продолжение знаменитой дилогии «Убить Билла» с Умой Турман. По крайней мере, он думал об этом и у него есть идеи, какое бы продолжение могла получить история Невесты. Ранее Тарантино не раз заявлял, что оставит карьеру режиссера после своего десятого фильма. Но перед тем, как заняться своим последним фильмом, он планирует писать пьесы, романы и заниматься телевизионными проектами.