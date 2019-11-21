В преддверии 20-х годов в России снова популярны урбанистические теории. В прошлом веке идея "города-сада" овладела умами продвинутой части горожан. И вот опять!!!! На самом деле, урбанистические теории дают мощный стимул в развитии городов. Урбанистические теории помогают интересно жить в городе. Что такое микроурбанизм? Это модный ныне взгляд на город глазами обычного горожанина. Город через призму микроурбанизма выглядит тёплым, эмоциональным, наполненным привычками и интересами горожан. Микроурбанизм приходит на смену популярного, но номенклатурного и директивного взгляда на город через описание и управление социальными группами. Микроурбанизм заостряет особенности повседневной жизни горожан, приоткрывает скрытые стороны города для жителей и туристов. Микроурбанизм часто растёт изнутри как естественная потребность горожан. Он рассыпан на множество акций, шествий, слов, идей, желаний. Часто микроурбанистический взгляд на город рождается в головах внесистемной общественности и, с точки зрения представителей крупных социальных групп, представляет собой блажь активистов. (Кому интересны подробности могу посоветовать почитать сборник статей "Микроурбанизм: город в деталях, изданный в издательстве Новое литературное обозрение). Так каков же наш кузбасский микроурбанизм? Я думаю, что нам самим немного страшно оглянуться и увидеть то, что открывает горожанам микроурбанизм. Кажется, что это страх нового города, в котором вся культура развивается с нуля. И вот уже городу больше 100 лет, а тренд создавать и развивать новое без оглядки на то, что уже построено, до сих пор сохраняется. В масштабе Кузбасса лёд забытого и неизвестного прошлого ломает Кемеровский краеведческий музей. Но все-таки это не совсем микроурбанизм. Скорее Областной краеведческий музей очень точно, а главное вовремя, сформировал столичное самосознание и несёт ответственность за осмысление прошлого всего региона. Музей стал локомотивом, пробивающим стереотипы обыденного восприятия истории Кузбасса. И все же в Кемерове и Новокузнецке есть интересные проекты, основанные по инициативе горожан и рассматривающие город через призму микроурбанизма. Проект Ольги Васильевой "Посторонним вход воспрещён", приоткрывает "закулисье" театров и музеев Кемерова и позволяет рассмотреть работу тех, кто остаётся за кадром "официального" посещения. Ее же акция "Очередь в музей" наоборот рассматривает внешний контур восприятия горожан того содержания, которое хранится за стенами учреждений культуры. Информационный проект Ксении Васильевой "cultur-multur" предлагает близкое всматривание в историю Новокузнецка и его эстетические "возможности". Принять участие в проектах Оли и Ксении Васильевых можно с любым уровнем представлений о городе и с желанием что-то узнать и понять о себе. Если вам скучно жить, заглядывайте в афишу, интересуетесь новостями в соц сетях и принимайте участие в микроурбанистических проектах Кемерова и Новокузнецка. И вы точно узнаете кое-что интересное о себе.