Кузбасский "Демиглас"

13 ноября в 15.00 в проекте "Малая сцена" кемеровского театра драмы состоится читка пьесы кемеровского драматурга Анастасии Кондриной "Демиглас". Эмоции Я прочитала пьесу и меня переполняют чувства. Уфф.. Всегда страшно читать о себе!!! А в пьесе называется местная география, принятые ругательства, я бы даже сказала характерная для Кузбасса конструкция нецензурных выражений. А главное, мировосприятие, характерное для нашего глубокого и чёрного бассейна. Боязнь себя и страх проявить и признать свои чувства. Гений места проявляется в самом начале пьесы. Первое, что меня зацепило: "Я так-то официанткой работала, говорю. Я из Мысков. Ля-я, в Мысках рестораны есть?". Второе: постоянный внутренний диалог и непонимание себя как привычная норма. Причём, такой внутренний раздрай героя всеми принимается как естественная канва жизни. Тошнота как постоянная среда обитания. И выход из состояния тошноты тоже воспринимается просто и логично. Это Кузбасс и это знаменатель нашей жизни. Я его узнаю от первых и до последних строк пьесы. Смысл Вообще новая драма обнажает одну из главных проблем современного мира - понимания и принятия себя и близкого тебе человека. И потому новая драма сейчас приобрела актуальность и зрительскую любовь во многих театрах. Родившись в провинции, она превратилась во масштабное общероссийской явление. Новая драма - неизбежна и тотальная в современном искусстве. Драмы, разворачивающиеся на современных кухнях, в реальном мире царапают душу навсегда. Для кого? Для бунтарей, тихонь, подозревающих мир в неправильности. Читка пьесы "Демиглас" для всех, кто ни разу не был в театре, и для тех, кто ходит в него и ищет новые смыслы. Пьесы о молодёжи и для молодёжи просто необходимо смотреть взрослым - родителям и учителям. Может быть взрослым они и не понравятся. Скорее всего, среди взрослых будут те, кого сильно заденет эта пьеса. Но, надо понимать, что это чётко сформулированный ответ молодого поколения на реалии нашей жизни. На фотографии репетиция читки пьесы с невольной рекламой гудлайна