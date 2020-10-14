Культовая личность
Екатерина
Сегодня предлагаем узнать немного больше о жизни и творчестве знаменитой художницы Фриды Кало. Документальный фильм о жизни Фриды и её работах. В 1959 году в доме, где жила Фрида открыли ее музей, где сохранились ее личные вещи. Именно здесь и начинается фильм. https://www.youtube.com/watch?v=DmHsPcdUWvs Художественный фильм "Фрида". Невероятная Сальма Хайек в биографии художницы. Трейлер: https://www.kinopoisk.ru/film/676/ Фрида Кало - краткая история. За 8 минут узнаешь интересные факты об одной из величайших художниц 20-го века. Смотри прямо в приложении: https://sanktpeterburg.kaverafisha.ru/event/frida-kalo-kratkaya-istoriya-124287 Приятного просмотра!
Комментарии
Левкин Виктор5 ноября 2024, 22:26
Я знаю, что Фрида любила беспорядочный секс с разными мужчинами
Аноним16 ноября 2020, 20:21
Популярно стало писать о Кало, интересно.
Аноним16 ноября 2020, 20:22
Аноним, и не поспоришь.
Аноним23 октября 2020, 16:02
Супер
Фрида - очень необычная личность! Очень много боли в жизни.