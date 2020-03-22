Кулинарные привычки великих писателей

Очень часто великие гении удивляют необычными странностями. Сегодня поговорим о тех, что касаются еды. Александр Дюма Дюма славился талантом не только писателя, но и кулинара. Как-то ему поручили составить меню для бала, и в итоге гости смогли попробовать мясо одной из пойманных им косуль, которые Дюма начинил травами и пряностями. Чарльз Диккенс Диккенс был ярым фанатом чеддера, он даже воспел его в «Посмертных записках Пиквикского клуба». Оноре де Бальзак Бальзак был без ума от кофе: он мог выпивать до 50 чашек кофе в день. При этом Бальзак не ограничивал себя в еде, за раз он мог проглотить больше десятка бараньих котлет, утку, куропаток, палтуса, сотню устриц и еще угоститься десертом. Виктор Гюго Гюго вполне был способен проплатить половину жареного быка, а потом 3 дня сидеть без еды. Любимым развлечением гостей писателя было смотреть, как он засовывает в рот целый апельсин и сахар, заливает это киршем, взбалтывает во рту и проглатывает. Агата Кристи Больше жизни Агата Кристи любила обычные сливки! Возле ее пишущей машинки всегда стояла чашка с жирными сливками. Александр Пушкин Пушкина нельзя было назвать гурманом: его любимым блюдами были запечённый картофель, моченые яблоки и розовые блины, окрашенные свеклой. Джордж Байрон Джордж Байрон часто сидел на диетах, причём весьма странных. Например, он мог есть только печенье из картофеля, политого уксусом, и запивать это водой.