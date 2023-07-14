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Куда сходить на День Рождения в Санкт-Петербурге?

С подборкой таких мест и мероприятий ты будешь вспоминать свой День Рождения целый год! Здесь всё для твоего особенного дня:)

Что будет в статье:

  1. - Гастрономический праздник
  2. - Атмосферные места
  3. - Если хочется шоу...
  4. - Что подарить?

Гастрономический праздник

Яхта, прогулка по Неве, вино, сыр и ты — что может быть прекраснее? Наверное, только аудиоспектакль, который состоит из восьми глав и пяти курсов блюд. Или винное казино и слепая дегустация? Что же ты выберешь...

А еще гастрономическая вечеринка в честь твоего Дня Рождения или сырный мастер-класс. М-м-м...

Атмосферные места

План таков: сначала идешь на арома-спектакль, который активизируют самые потаённые зоны мозга. Затем идешь успокаиваться и ловить дзен на чайную-медитацию. Так-так, тут, кажется, начнет урчать живот и захочется вкусненького, но чтобы экзотически — паназиатская кухня. А завершишь день интерактивной экскурсией по водному миру. Как тебе?

Эмоциональные качели, получается. Зато какие! Все для тебя, именинник:)

Если хочется шоу...

Устроишь ли ты шоу сам в экскурсии по барам? Или найдешь свой самый экстравагантный наряд и отправишься на мюзикл-неформат? Прогуляешься в фантастический мир искусственного интеллекта и современных технологий. А можешь просто зажигать под «битлов» до утра — это твой день:)

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Что подарить?

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Что есть в статье:

  1. Гастрономический праздник
  2. Атмосферные места
  3. Если хочется шоу...
  4. Что подарить?

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