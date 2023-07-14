Куда сходить на День Рождения в Санкт-Петербурге?

Гастрономический праздник
Яхта, прогулка по Неве, вино, сыр и ты — что может быть прекраснее? Наверное, только аудиоспектакль, который состоит из восьми глав и пяти курсов блюд. Или винное казино и слепая дегустация? Что же ты выберешь...
Сырный клуб Art Du Gout приглашает ценителей сыра, деликатесов, хорошего вина и поклонников необычного досуга на вечернюю дегустацию «Изысканные сыры и вина» на яхте с прогулкой по Неве и заливу. Ты ...
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
А еще гастрономическая вечеринка в честь твоего Дня Рождения или сырный мастер-класс. М-м-м...
Атмосферные места
План таков: сначала идешь на арома-спектакль, который активизируют самые потаённые зоны мозга. Затем идешь успокаиваться и ловить дзен на чайную-медитацию. Так-так, тут, кажется, начнет урчать живот и захочется вкусненького, но чтобы экзотически — паназиатская кухня. А завершишь день интерактивной экскурсией по водному миру. Как тебе?
Эмоциональные качели, получается. Зато какие! Все для тебя, именинник:)
Если хочется шоу...
Устроишь ли ты шоу сам в экскурсии по барам? Или найдешь свой самый экстравагантный наряд и отправишься на мюзикл-неформат? Прогуляешься в фантастический мир искусственного интеллекта и современных технологий. А можешь просто зажигать под «битлов» до утра — это твой день:)
Роскошный «неформат». Шоу, мюзикл и After Party в одном флаконе! Английского короля Генриха VIII называют по-разному: легендарный монарх, реформатор, любитель женщин. Но сегодня речь пойдёт не о нём...
Фавориты луны. Поцелуй – мифическое шоу французского сценариста и режиссера Стефана Ле Лея. Шоу уже ставили на сцене Ленинград Центра, но теперь оно пропущено через искусственный интеллект, напитано...
Официальный трибьют группы The Beatles, признанный самими правообладателями (в 2...
от 1000₽
На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...
2950₽
Что подарить?
Сертификат на нидра-йогу, рафтинг по неве или мастер-класс с дегустацией совиньона?