Кто такой Илай Кесслер? 5 фактов, которые ты должен знать

Избегая общепринятых приемов, музыкант из Нью-Йорка превращает барабаныв чувственные инструменты с помощью собственных секретов. В особенные моменты Кесслер может напоминать храбрых электронных артистов вроде Aphex Twin, и самое интересное, что при этом он продолжает играть живую акустическую музыку. Илай Кесслер с подросткового возраста воспитывался на джазе, musique concrete и экспериментальной музыке. Одним из первых серьезных концертных впечатлений для него стало выступление Элвина Джонса, барабанщика квартета Колтрейна. В Консерватории Новой Англии парень учился под менторством ветерана авангардного джаза Энтони Коулмена. Также среди вдохновителей композитора есть Чарльз Мингус, Ксенакис, Эдгар Варез. Кроме музыки, Илай рисует картины и создает звуковые инсталляции. Чаще всего основным элементом инсталляции становятся натянуты фортепианные струны разной длины, по которым бьют, царапают и пускают вибрации специальные микропроцессорные контроллеры. Например, в проекте «Dead Interval» автор соединил сетью струн кроны деревьев, пустил через них аудио, передал в усилитель и получил на выходе резонанс зашумленных голосов, повторяли фразу «Для кого ты поешь? Человек глухой» из книги Паскаля Квинарда «Отвращение музыки ». В проекте Northern Stair Projection он соединил струнами различные этажи и секции Дома городской администрации Бостона. В проекте Archway разместил 16 натянутых и настроенных струн длиной до 240 метров в Манхэттенском мосту в Нью-Йорке - они вибрировали и резонировали под действием городского трафика, а также перекликались со струнами, закрепленными на окружающих уличных фонарях. Зато в проекте Our Bodies Demand Sunshine никаких струн не было - Кесслер создал в подвале сложную эхо-систему, в которой звук отражался от стен, пола, поддерживающих колонн и металлических листов различной фактуры. Прорывным альбомом Кесслера стал «Catching Net» на берлинском лейбле PAN в 2012-м. Это коллекция самостоятельных звуковых инсталляций в контрастных акустических пространствах, а также групповых выступлений, которые сопровождали эти установки. Здесь к Илаю и струнным системам присоединились труба, виолончель, гитара. Илай участвовал в десятках коллабораций. В частности работал с электронщиком Дэниелом Лопатиным aka Oneohtrix Point Never над его альбомом «Age Of», саундтреком к фильму «Uncut Gems» и в составе лайв-ансамбля, с которым выступал как в фешенебельных залах типа лондонского Барбикан-театра и лос-анджелесского концерт- холла Уолта Диснея, так и на фестивалях Primavera и Pitchfork. Самый свежий альбом Илая Кесслера «Stadium» вышел в 2018 году и стал триумфом его мастерства. Перед записью музыкант как раз переехал на Манхэттен, поэтому звуковые текстуры призваны воссоздать «постоянное размытое движение и меняющиеся пейзажи острова».