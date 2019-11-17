КРЕАТИВНАЯ СРЕДА ДЛЯ ГОРОЖАНИНА.

Классик американского урбанизма Рэй Ольденбург доказал важность значения третьего места в городе. Первое место – дом, второе – работа. А третье место – это там, где тебе комфортно, где ты можешь встретиться с друзьями, познакомиться с новыми и интересными для тебя людьми. Третьим местом может быть кафе, бар, салон красоты, книжный магазин, библиотека. Наличие таких мест в городе – показатель развитости городской культуры. По среде, которая возникает в местах «тусовок» горожан, характеру и размаху городских событий, инициированных городскими активистами, оценивают туристическую привлекательность городов. В последние 10 лет в городах Сибири тоже появилась потребность в комфортных эпицентрах городской культуры, организованными самими горожанами. Паблик-арт, творческая инициатива, эксперименты и новые городские проекты – все это рождается в независимых культурных пространствах и привлекает горожан. А вот туристам в этих пространствах интересно другое. Для иногороднего странника визит в кафе, бары, салоны, клубы, культурные пространства – это возможность масштабировать многобразную культурную среду и за один вечер напитаться особенностями, своеобразным вкусом города. В Новосибирске есть много интересных мест для досуга и отдыха. Недавно я познакомилась с Дмитрием Дивиновым и Кристиной Бердниковой членами команды пока новых для меня культурных пространств «Крыша» и «Этаж». КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ И КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СДЕЛАТЬ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО? Началось с того, что здесь был среднестатистический районный дом молодёжи, в котором раз в неделю проходили настольные игры, кружки и событие раз в месяц. Это было никому не интересно. Пришла Женя Благитко и поняла, что ей не нравится и хочется другого. Потом пришли Наташа Тышкевич и Женя Панов. И они решили всё поменять: помещение, формат, создавать уникальные события, искать партнёров. Не было опыта создания пространств: Женя училась на юриста и думала поработать летом, пошла подзаработать на «Этаж» и осталась. Были тяжёлые времена, мы многое не могли объяснить людям: «Почему стены серые, красиво же голубой яркий цвет? Почему вы оформляете события картоном?» - спрашивали они. Мы отвечали, что это стильно, правильно и нам так нравится. Сделав «Этаж», мы поняли, что это нормальная форма работы с молодёжью, чтобы её дальше транслировать. И следующим планом была Нарымская, 25. Там помещение другое: если здесь квартира, несколько залов, можно проводить события определённого формата, то на Нарымской окна, высокий потолок, никого нет сверху, никому не мешаем. Пространство позволяет по-другому организовывать деятельность. Мы мечтаем о вечеринках, концертах, где можно танцевать, но на «Этаже» это невозможно. Есть сцена, все сидят, слушают акустический концерт. На «Крыше» амфитеатр предполагает, что сидят немного, остальные танцуют, можно шуметь. Там более безудержные танцы, музыка другая, не акустика. В КАКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКА НАХОДИТСЯ «КРЫША» И «ЭТАЖ»? Культурное пространство «Крыша» находится по адресу Нарымская, 25. Рядом Цирк и Нарымский сквер, в котором мы часто проводим большие городские события. Культурный центр «Этаж» находится по адресу Ленина, 71. Это рядом с вокзалом Новосибирск Главный. Всё это железнодорожный район, недалеко от центра Новосибирска. СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК У ВАС В КОМАНДЕ? Этажу 5 лет, Крыше 3 года. В команде Энтузиастов сейчас 9 человек (4 человека работают на «Этаже», 4 – на «Крыше» и 1 начальник, который руководит всеми). ЕСТЬ ЛИ АКТИВИСТЫ В ВИЗУАЛЬНОМУ ИСКУССТВЕ, МУЗЫКЕ, ТЕАТРЕ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ, ОПРЕДЕЛЯЮТ, ФОРМИРУЮТ ПРОГРАММУ СОБЫТИЙ В ВАШИХ ПРОСТРАНСТВАХ ? На Крыше есть активисты, которые зовут себя "хэлперы" (от англ. help - помощь). Это команда молодых ребят, которым интересно учиться организовывать события внутри пространства, развивая тем самым свои личные навыки дизайнеров, фотографов, организаторов и т.д. Мы также очень тесно работаем с творческими единицами нашего города: с поэтами, музыкальными группами, фото- и видео-сообществами, с другими площадками, где можно проводить события. Мы стараемся изучать и улучшать культуру города, знакомя гостей с лучшим контентом. Это наш девиз. КАКАЯ АУДИТОРИЯ ПРИХОДИТ К ВАМ? Говоря об аудитории, можно смело сказать, что мы собираем в своих пространствах самых разных гостей из всех районов города. Конечно, основные посетители - это учащиеся старших классов (16-18 лет), студенты (18-22), работающая молодежь. Люди ходят совершенно разные, потому что сама атмосфера на Этаже и Крыше разная. Какие мероприятия запомнились особо? Особо запоминаются, конечно же крупные события. Например, в августе этого года мы организовали большой музыкальный фестиваль «ОЧЕВИДНОСТЬ». 6 часов музыки, лучшие группы города, мастер-классы, лекторий, мерч маркет - собрали всё в Нарымском сквере. Пришло ооочень много людей :) Недавно проводили Фотоночь. Это уже второй год, когда команда организовывает тусовку для фотографов и всех неравнодушных к фото-индустрии. ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ, ГРЕЕТ, ВДОХНОВЛЯЕТ? Всегда приятно, когда понимаешь, что работа приносит удовольствие не только тебе, но и тем, для кого ты ее делаешь - гостям. Мы всегда делаем фотоотчеты событий и выкладываем их в группы вк, очень нравится, что собираем много улыбок, смеха, а у людей остаются приятные воспоминания.