КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ КЕМЕРОВА

Пять имён молодежного кемеровского искусства, которые хорошо знают за пределами Кузбасса. А вот в Кемерово они пока не достигли широкой популярности. Всех их объединяет актуальное понимание визуальности, желание искать новые формы, осмысление современных реалий социума. Все они так или иначе связаны с факультетом визуальных искусств КемГИК (что мне особенно приятно отметить). АЛЕКСАНДР НИКОЛЬСКИЙ - фотограф, куратор, социолог. Александр закончил КемГУ по специальности "Психосоциальная среда". Его способность видеть социум реализовалась в проектах. Александр Никольский преподаёт проектную фотографию в КемГИК и представляет Кузбасс на всероссийских экспозиционных форумах по визуальному искусству. Особенностью его стиля стало гармоничное сочетание художественного видения социальных явлений. Так, например, созданная им инсталляция "God's Eye View" и проект "Парк Победы" были представлены на фестивале "48 h Nsk". Проект "Вязкая прозрачная смола" представлен на XII Красноярской музейной биеннале "Переговорщики" и на Международном Фестивале фотографии "Presens" в Санкт Петербург. Также Александр Никольский был соорганизатором арт пространсива "Vovne loft projekt". ИЛЬЯ ДИК - поэт, медиа художник. Илья - одарённый литератор, постоянно ищущий новый язык современного искусства. Илья разработал и прочитал два курса лекций по современному искусству. Также Илья работает в сфере дизайна книг. В последний период своего творчества исследует творческие возможности нейросети в создании визуального образа. В настоящее время выставка его творческих экспериментов с нейросетями "Нечеловеческое искусство" представлена в галерее "В главном" Томского университета. Илья Дик - единственный молодой художник Сибири, и следующий возможности нейросетей в искусстве (титульная обложка к этому тексту - пример его экспериментов). Продвинутые кемеровчане знают Илью как перформера. Известны такие перфомансы И. Дика как «Приём приём» (Кемерово) и в «Войны в Томске не будет» (Томск). Летом 2019 года он провел перформанс в Кемерово «Смысл петь в яме» Все проекты и направления творческой деятельности Ильи Дика пронизаны авторской рефлексией и отражают самые актуальные процессы современного искусства. ЕКАТЕРИНА КУПРИЯНОВА - режиссёр кино. Представитель новой волны регионального киноискусства. Ей интересно исследование жизни и поиск прекрасного там, где обычные люди этого не замечают. Екатерина сняла 3 короткометражных фильма: дипломный фильм «Картина», «Месть. Ж», «VIN». Сейчас Екатерина запустила производство своего 4 короткометражного фильма: «Полынь», в котором в основе сценария лежит история, написанная Ильей Диком. Фильм "Полынь" будет представлен на III кемеровском Питчинге в рамках фестиваля "ВИДЕНИЕ XII". Кроме того, Екатерина занимается фэшн-арт видео съёмкой. АНДРЕЙ ЕЛДА - проект фантомного художника в Кемерово. Первоначально проект фантомного художника "Андрей Елда" задумывался как коммерческий и ориентирован на интерьерную живопись нового уровня. Однако, умение схватить актуальные тенденции современного абстрактного экспрессионизма сделали Андрея Елду постоянным участником региональных выставок. Живопись Андрея Елды отмечают профессиональные жюри конкурсов молодых художников. В основе его творческой практики лежит переосмысление западных процессов абстрактного искусства через призму региональных тенденций. Особенностью стиля художника стало сочетание тонкого колорита и намеренно робкой линеарной основы картины. АНАСТАСИЯ КОНДРИНА - молодой кемеровский драматург, автор пьес " Как я стану Лидией Степановной" и "Демиглас", известных кемеровским зрителям по читкам на Малой сцене в Кемеровской драме. Пьеса "Как я стану Лидией Степановной" вошла в шорт-лист популярного конкурса молодой драматургии "Любимовка". Кроме литературного творчества Анастасия изучает фото-видео творчество в КемГИК и профессионально занимается анимацией.