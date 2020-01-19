Мы все знаем, что каждый человек красив, но не каждый это знает. Особенно, если речь идёт о ребёнке с ограниченными возможностями здоровья. Сколько сомнений и неуверенности скрывается за детскими глазами! И каждому ребенку кажется, что быть не таким, как все, стыдно и плохо... Я знаю, о чем идёт речь... В нашей семье растёт замечательное солнышко - моя сестрёнка. С самого рождения врачи поставили нам диагноз - синдром Дауна. Но я считаю, что это не приговор. Моя сестра - обычный ребёнок, как и все. Она может делать все: готовить кушать, помогать маме с уборкой, посещает различные занятия в творческих кружках. Даже идя по улице, она улыбнётся встречному прохожему и помашет вслед рукой, погладит всех котов и собак, потому что очень любит их. Я счастлива, когда она улыбается, смеётся, веселится и радуется жизни. Для меня и моих родителей эта самая большая награда в мире. Чтобы разрушить стереотипы, не только особенных малышей, но и окружающих, в Междуреченске был создан благотворительный проект "Красота без границ ". Его организаторы - модельное агентство "GLOSS" (руководитель - Яна Губер) и волонтерское движение "Твори добро" (руководитель - Ярослав Лосев). Из сотни претендентов для дебютного мероприятия отобрали 11 человек. На протяжении 2 дней с малышами работали настоящие профессионалы своего дела: фотографы, визажисты, парикмахеры, стилисты, тренеры по фотопозированию. Накануне Нового года в выставочном зале города Междуреченска состоялся благотворительный вечер, где публике была представлена фотовыставка, герои снимков - наши особята. Всё это делалось для того, чтобы наши детки посмотрели на себя с другой стороны, почувствовали свою значимость и уверенность в своей неповторимости и индивидуальности, а также понять: все ограничения лишь в голове. Всё, что им нужно - это просто любовь, забота и поддержка. Организаторы уверены: выставка станет традиционной, потому что есть запрос и отклик. А этот значит, что у каждого особого ребёнка появится шанс почувствовать: красота в глазах смотрящего.