Костюмы на Хэллоуин для взрослых: лучшие образы для мужчин и женщин

Простые и крутые идеи для костюма. Как быть самым креативным на карнавале нечисти?

Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, а также в ближайшие к этой ночи даты. В этой подборке порассуждаем, в кого нарядиться. Будет и классика, и кое-что из свежего.

Что учесть при разработке оригинального дизайна

Чтобы найти оригинальный вариант для костюмированной вечеринки и выделиться из толпы, можно обратить внимание на олдскульные и малопопулярные фильмы 20 века, вдохновиться фотографиями костюмов, что использовались в прошлом. Образ аристократичного графа или барышни из 18-го века точно сделает тебя оригинальным.

Одна из важных фишек, что добавит твоему образу индивидуальности — это вещь, сделанная своими руками. Маска папье-маше – это очень простой и доступный вариант даже для тех, кто берется за это впервые.

Ты можешь приобрести проволоку, клей, бумагу и акриловые краски. Из проволоки сделай каркас для будущей маски, а с помощью клея ПВА и бумаги обклей проволоку в виде любого страшного и уродливого лица. А может даже и не уродливого, это не столь важно. Все ограничивается лишь твоим воображением и источниками вдохновения. После того как маска высохнет, ее можно разукрасить акриловыми красками любых цветов. После чего ее можно покрыть акриловым лаком для стойкости.

Из проволоки можно сделать каркас не только для лица, но и для головы целиком, а также для рожек или длинных ушей. Из проволоки можно сплести каркас для длинных когтистых пальцев.

Проволку можно использовать не только под каркас для бумаги, но и для ткани, если владеешь навыками нити и иглы. Прочность таких изделий может и не самая сильная, но на пару вечеров точно сгодится.

Маску папье-маше так же можно сделать и без проволочного каркаса. Если хочешь маску, которая бы идеально точно повторяла твое лицо и плотно прилегала к нему, используй фольгу.

Положи ее на лицо и примни по рельефу. Поверх получившейся формы можно накладывать вымоченные в клею кусочки бумаги, старых газет или бумажных полотенец. Готовую форму после засыхания можно так же раскрасить акрилом.

Что касается одежды, то здесь пригодятся ножницы, акриловые краски по ткани и старая одежда из шкафа или секонд-хенда. Ножницами можно наделать дырок в ткани на любой лад, а красками — нарисовать все, что только придет в голову. От костей до мистических символов.

Особенно интересно будет смотреться люминисцентная краска. Нарисуй на своей футболке светящихся в темноте летучих мышей, пауков с паутиной или тараканов. Кляксы и подтеки призрачной эктоплазмы.

Купи капроновые колготки любого яркого цвета или черно-белого, надень их поверх одежды и порви в разных местах для создания эффекта паутины. Такая фишка популярна среди фанатов олдскульной готической панк-моды.

Образ поможет дополнить искусственная седина. Ее можно сымитировать при помощи любого тонального крема/аквагрима и детской присыпки вместо пудры. Просто выбери прядь волос, нанеси крем и припудри.

Детскую присыпку можно использовать в качестве пудры и для лица, чтобы добиться эффекта бледности.

Чтобы получить необычный цвет лица (например, зелёный) можно смешать тональный крем с тенями для глаз.

Хайлайтеры или блестки в большом количестве сделают тебя персонажем Сумерек!

Прокрась слизистую красным карандашом, чтобы придать глазам болезненный вампирский вид.

Если хочешь нарисовать синяки, тебе поможет сочетание фиолетовых и желтых теней.

Самые популярные костюмы на Хэллоуин

Типичными и актуальными во все времена атрибутами хеллоуинского костюма являются полосатые чулки/носки, преобладание черного цвета в одежде и макияже, с яркими цветными акцентами. Принты с пауками и паутинами, черепушками, чёрными котиками, летучими мышами и привидениями. Грим Санта Муэрте и Барона Субботы.

Нестареющая классика — образы вампиров разных мастей, ведьм и колдуний, привидений, страшных клоунов, зомби или пришельцев.

Как подобрать идею для костюма на Хэллоуин

Идею для образа можно почерпнуть из популярных и классических ужастиков и не только. Перед тобой открыт источник неисчерпаемых идей из сериалов, игр. И не только. Основой может послужить любой необычный и яркий персонаж из кинематографа, фольклора, мифов и легенд древних народов. Около 18+ и фетиш-эстетика тоже весьма подходят к этому празднику. Латексные костюмы, кожа, шипы, длинные накладные ногти, крылышки ангела/демона на спине, парики прекрасно впишутся в антураж Хэллоуина.

Идея для костюмов из кино последних лет

Женские образы

1. Меган из фильма «М3ГАН» (2022)

Криппи-кукла с искусственным интеллектом, которая заставит тебя кринжевать, пугаться и смеяться. Идеально для тех, кто любит лолли-стиль и одновременно милые и пугающие образы.

2. Мартиша Аддамс из вселенной «Семейки Аддамс»

Эпохальная героиня как в оригинальных фильмах, так и в сериальном спиноффе. Если образ Уэнздей можно считать временным трендом, который постепенно сходит на нет, образ этой героини остался в хэллуинском лоре надолго.

3. Ребрендированная Харли Квинн из фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024)

Помним-помним те времена, когда тысячи хэллоуинских Харли Квинн Марго Робби покоряли праздничные вечеринки в своих «кроссах» на шпильках и с битами через плечо. Легенда вернулась, теперь в исполнении элегантной, но харизматичной Леди Гаги. Чем не идея для крутого костюма?

4. «Женские» эмоции из «Головоломки 2» (2024)

А почему бы, собственно, и нет? Брезгливость, Радость, Печаль, Зависть, Хандра – крутые персонажи с простым исполнением, которые при желании можно воссоздать без больших затрат. Достаточно будет характерной цветовой гаммы, похожей одежды и поверхностного грима.

Мужские образы

1. Клоун Арт из серии фильмов «Ужасающий»

Трешовый клоуняра, который заткнёт за пояс этих ваших Пеннивайзов! Яркий и жуткий персонаж, который уже три года пугает публику своей «харизмой», выходя в кинотеатрах под Хэллоуин.

2. Эймонд Таргариен из сериала «Дом дракона»

Парик, глазная повязка, если нет сюртука, можно надеть свободную белую рубаху на средневековый манер, и ты на коне (драконе).

4. Джокер Хоакина Феникса из серии фильмов «Джокер»

Предполагаем, что в связи с выходом второй части, Джокера с лестницы ждёт вторая волна популярности. Так что не можем пройти мимо такого яркого и достаточно простого для воплощения образа.

Ну вот, идеи есть, осталось найти повод выгулять свой костюм. Сделать это можно на одном из событий, которые уже ждут тебя в «Кавре»! Держим руку на пульсе, хэллуинская подборка тоже уже не за горами.