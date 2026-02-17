Комфортные свидания: идеи на эту неделю

Первое свидание может быть комфортным. Точка. Главное в этом деле — правильно выбрать формат. Пусть встреча будет организована так, чтобы оба могли присмотреться друг к другу. Обратить внимание на мелочи: приятно ли вам рядом, легко ли дышится, не раздражает ли его/её манера говорить?
Арт-бранчи, лекции, опен-токи, мастер-классы. Ты увидишь, как человек общается с другими, вовлекается в разные темы, и быстро поймёшь, увидитесь ли вы ещё.
Ищи свой город в афише и планируй комфортное свидание.
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Ростов-на-Дону
Сочи
Новосибирск
Красноярск
Кемерово
Расскажи о своём опыте комфортных свиданий? Куда вы ходили? Что помогло расслабиться?