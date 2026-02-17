Комфортные свидания: идеи на эту неделю

События, которые помогут проверить, насколько вы на одной волне. Проверить комфортно, без экстремальных приключений.

Что будет в статье:

Первое свидание может быть комфортным. Точка. Главное в этом деле — правильно выбрать формат. Пусть встреча будет организована так, чтобы оба могли присмотреться друг к другу. Обратить внимание на мелочи: приятно ли вам рядом, легко ли дышится, не раздражает ли его/её манера говорить?

Арт-бранчи, лекции, опен-токи, мастер-классы. Ты увидишь, как человек общается с другими, вовлекается в разные темы, и быстро поймёшь, увидитесь ли вы ещё.

Ищи свой город в афише и планируй комфортное свидание.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Екатеринбург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Казань

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Ростов-на-Дону

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Сочи

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Новосибирск

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Красноярск

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Кемерово

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Расскажи о своём опыте комфортных свиданий? Куда вы ходили? Что помогло расслабиться?