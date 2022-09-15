КК — Кавёр Комьюнити
Ксенич
Друг, мы собираем в одном месте самых классных людей. Если хочешь ходить на необычные мероприятия и в странные места, а потом рассказывать об этом — тебе к нам! У нас ништяки: — билеты и проходки, — бесплатное продление подписки (причём не только на Кавёр), — уютный чатик. Что нужно, чтобы вступить в клуб: — активная подписка в нашем приложении, — жить или бывать в Москве или Петербурге, — сообщить в тг https://t.me/kaverapp ,что ты хочешь вступить в клуб. Скорей-скорей, сентябрь горит 🔥