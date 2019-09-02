Кинопремьеры недели

Наступили выходные и все те, кто не успел ничего запланировать, думают, чем же можно занять себя в наступившие «холода». Как раз для этого случая стоит сходить в кино, отвлечься от серых и однообразных будней. В кинотеатрах вышел фильм «Эбигейл» о молодой девушке, которая живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Её отец был одним из заболевших и его забрали, когда главной героине было 6 лет. Она пошла наперекор властям, чтобы разыскать отца и узнает о тайне этого города. О какой смотрите в кинотеатрах! Для любителей ужасов подойдет «Капкан». Главная героиня Хейли игнорирует приказы об эвакуации, когда на Флориду обрушается мощнейший ураган, а всё ради встречи с пропавшим отцом. Она находит его раненым в собственном доме в подвале, где каждую минуту вода заполняет все больше пространства, но не только этого ей стоит опасаться. Если кто еще не успел сходить на «Дора: Затерянный город» с детьми, то обязательно посмотрите. Рассказывается о любимой Доре с другом-обезьянкой Башмачком, которые пытаются разгадать скрытые тайны потерянной цивилизации и пропавших родителей. Сможет ли Дора справиться с опасностями и найти родителей, узнаете в кино. Для семей с детишками постарше подойдет «Angry Birds 2», стоит заранее посмотреть первую часть мультфильма, которая успеет растрогать, насмешить и, в некоторых моментах, пустить слезу. История о свинках и птицах, которые воюют между собой из-за яиц, заставила враждующих помириться, чтобы справиться с общим врагом Зетой, которая хочет заморозить весь мир. Конечно выходные пройдут, а на этом премьеры не закончатся. 29 августа назначена премьера «Последнее испытание» - это российский драматический боевик. Действия разворачиваются в стенах театра, куда на популярный мюзикл пришел класс с руководителем. Вместо красочного представления, всех зрителей берут в заложники террористы. Какие трудности предстоит испытать главным героям, на что они готовы пойти ради близких – смотрите в кино. Также 29 августа на экраны выйдет «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Молодая женщина-писатель Джулиет ищет вдохновения в послевоенном Лондоне, ведь ее совсем не привлекает витающая в воздухе тематика. Но какие темы могут быть уместными, когда в городе страдают от событий недавнего времени. Совершенно случайно она читает письмо с острова Гернси от одного свиновода, который читает ее книги, и пишет ей, что на острове после войны очень туго с поставкой новых книг, потому просит направить побольше новых экземпляров для чтения. Как дальше разворачивались события узнаете совсем скоро. Отличных выходных!