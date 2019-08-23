Какой хороший вечер без кино? На этих выходных перед зрителями предстанут долгожданные кинопремьеры, которые будут транслироваться в кинотеатрах города. Отличным фильмом для семьи с маленькими детьми послужит «Дора и Затерянный город», в котором рассказывается о любимой Доре с другом-обезьянкой Башмачком, которые пытаются разгадать скрытые тайны потерянной цивилизации и пропавших родителей. Сможет ли Дора справиться с опасностями и найти родителей, узнаете в кино. Для семей с детишками постарше подойдет «Angry Birds 2», стоит заранее посмотреть первую часть мультфильма, которая успеет растрогать, насмешить и, в некоторых моментах, пустить слезу. История о свинках и птицах, которые воюют между собой из-за яиц, заставила враждующих помириться, чтобы справиться с общим врагом Зетой, которая хочет заморозить весь мир. Любителям приключений и боевиков посвящается «Форсаж: Хоббс и Шоу». Люк Хоббс - американский элитный спецагент, который любит удобную спортивную одежду и правильное питание. Декард Шоу – британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает элегантный костюм. Герои ненавидят друг друга, но готовы объединить силы ради защиты семьи. Квентин Тарантино порадовал своим девятым фильмом в этом году. «Однажды в Голливуде» - комедия и драма, кинопремьера повествует о закате «золотого века» Голливуда в 1969 году. Главные герои Рик Далтон и дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в быстро меняющемся мире киноиндустрии. В прокате идет фильм «Король лев», рассказывающий об отважном львенке Симбе и его верных друзьях Тимоне и Пумбе. Знакомые с детства герои влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. «Синяя бездна 2» продолжение о кровожадных акулах, скрывающихся в глубинах океана. Жанр – ужасы, триллер, драма, приключения. Фильм для любителей пощекотать нервы, рассказывает о трех подругах, исследующих подводный затерянный город. Приятного просмотра!