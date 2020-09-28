Кино для вечера понедельника
Екатерина
Более 5 лет в производстве. 115 художников со всего мира в течение года трудились над созданием этой удивительной работы. Режиссер и продюсер картины - Хью Велчман, обладатель премии Оскар. Около 65 000 картин было написано для того, чтобы оживить более 120 оригинальных работ Ван Гога и рассказать историю жизни, а также загадочной смерти одного из величайших художников 19 века. Ван Гог. С любовью, Винсент! Смотри трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=-b_SE0r4jhI