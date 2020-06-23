Ким Кардашьян будет рассказывать о правосудии в подкасте на Spotify

Звезда реалити-шоу, владелица косметического бренда, а с недавних пор еще и юрист Ким Кардашьян заведет собственный подкаст на Spotify. Он будет посвящен уголовному правосудию — именно в этой области специализируется Ким, которая готовится вскоре получить диплом адвоката. Сотрудничество Кардашьян и Spotify — часть инициативы сервиса по увеличению доли и популяризации немузыкального контента на стриминговом сервисе. Подкаст должен выйти на платформе Parcast, другие детали сотрудничества пока не сообщаются. Сейчас Ким Кардашьян активно сотрудничает с некоммерческой организацией The Innocence Project, стремящийся добиться справедливости для ошибочно осужденных. На ее счету уже несколько выигранных дел, а еще Кардашьян приняла участие в съемках документального фильма Kim Kardashian West: The Justice Project о правосудии. Также Ким готовится сдать экзамен на адвоката в Калифорнии.