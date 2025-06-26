Кавёр Люкс: найди идеальную пару

Придумали крутой закрытый сервис знакомств для тех, кто готов к отношениям. В статье рассказали, что это за зверь.

С 2020 года мы собираем афиши необычных событий, а с 2022-го знакомим классных людей друг с другом. В Кавре больше 100 тысяч анкет интересных людей, и мы знаем, у кого из них получается найти любовь и почему. За все время работы мы поняли, что:

Поиск соулмейта – процесс увлекательный, но выматывающий

Первые свидания вдохновляют, но не всех и не всегда :) Будем честны: самопрезентация требует немалых усилий, и хочется тратить их осознанно, сразу «прицеливаться» в того самого человека. В того, с кем вечером будешь смотреть кино, а потом спорить до потери пульса, упала юла или нет. Или в того, с кем ты будешь по жизни на одной волне.

Да, идеал партнёра у каждого свой, но всем хочется (а кому-то жизненно важно) найти его побыстрее!

Решение есть: закрытый сервис

Кавёр Люкс – место, где при поддержке дейтинг-коучей, психологов, организаторов свиданий и других экспертов ты найдёшь человека из своего круга, человека, который точно подойдёт тебе по ценностям, уровню дохода и образования.

Чем Люкс отличается от обычного дейтинга

Доступ к твоей анкете будет только у тех, кто может быть тебе интересен

Все участники проходят собеседование

Тебе помогут оформить анкету, чтобы она отражала тебя и правильно «работала»

Ты станешь гостем оффлайн-мероприятий только для своих (в Москве и Санкт-Петербурге)

И, конечно, получишь поддержку экспертов

Я в деле: что дальше?

Если наша идея вызывает у тебя горячий отклик, выбирай тариф и оформляй заявку на участие. Старт уже очень скоро!

Старт проекта в октябре 2025 года.