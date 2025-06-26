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Кавёр Люкс: найди идеальную пару

Придумали крутой закрытый сервис знакомств для тех, кто готов к отношениям. В статье рассказали, что это за зверь.

Что будет в статье:

  1. - Поиск соулмейта – процесс увлекательный, но выматывающий
  2. - Решение есть: закрытый сервис
  3. - Чем Люкс отличается от обычного дейтинга
  4. - Я в деле: что дальше?

С 2020 года мы собираем афиши необычных событий, а с 2022-го знакомим классных людей друг с другом. В Кавре больше 100 тысяч анкет интересных людей, и мы знаем, у кого из них получается найти любовь и почему. За все время работы мы поняли, что:

Поиск соулмейта – процесс увлекательный, но выматывающий

Первые свидания вдохновляют, но не всех и не всегда :) Будем честны: самопрезентация требует немалых усилий, и хочется тратить их осознанно, сразу «прицеливаться» в того самого человека. В того, с кем вечером будешь смотреть кино, а потом спорить до потери пульса, упала юла или нет. Или в того, с кем ты будешь по жизни на одной волне.

Да, идеал партнёра у каждого свой, но всем хочется (а кому-то жизненно важно) найти его побыстрее! 

Решение есть: закрытый сервис

Кавёр Люкс – место, где при поддержке дейтинг-коучей, психологов, организаторов свиданий и других экспертов ты найдёшь человека из своего круга, человека, который точно подойдёт тебе по ценностям, уровню дохода и образования.

Чем Люкс отличается от обычного дейтинга

  • Доступ к твоей анкете будет только у тех, кто может быть тебе интересен
  • Все участники проходят собеседование
  • Тебе помогут оформить анкету, чтобы она отражала тебя и правильно «работала»
  • Ты станешь гостем оффлайн-мероприятий только для своих (в Москве и Санкт-Петербурге)
  • И, конечно, получишь поддержку экспертов

Я в деле: что дальше?

Если наша идея вызывает у тебя горячий отклик, выбирай тариф и оформляй заявку на участие. Старт уже очень скоро! 

Старт проекта в октябре 2025 года.

Что есть в статье:

  1. Поиск соулмейта – процесс увлекательный, но выматывающий
  2. Решение есть: закрытый сервис
  3. Чем Люкс отличается от обычного дейтинга
  4. Я в деле: что дальше?

Комментарии

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Артур
27 августа 2025, 10:56

Ну и дела, судя по комментам 30 или 50 к надо отдать) Скорее всего контингент будет 30+ Скорее всего больше будет мужчин ) Судя по комментариям целевой аудитории настрой будет скептический у всех) Думаю куда эффективнее знакомиться самостоятельно, вживую) сразу видишь физическую красоту и здоровье ) А там да или нет узнаешь тоже почти сразу и бесплатно ) А 50 к можешь инвестировать сразу в свидания ) хоть к психологу идите на прием )

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Тина
27 августа 2025, 13:34

Артур, спасибо за твои размышления, мы очень любим, когда пользователи открыто говорят о своих сомнениях, тем более мужчины, потому что именно вас сейчас не хватает в подписке😁! И тут такое дело... В этом тарифе уже есть и живое общение на мероприятиях, и специалисты по отношениям, всё включено, как говорится)) а главное, что есть люди, которые действительно хотят найти пару, а не пробираться сквозь тернии пустых переписок без перспективы встречи. По поводу возраста ты почти прав, участники 27+. В общем, если надумаешь, будем тебе рады🙌

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Артур
27 августа 2025, 13:38

Крис, скорее всего мужчины самая большая маржинальность проекта ) Скорее всего 50 мужчины платят 30 женщины ) Не я уже пробовал быстрые свидания) даже несколько раз мне успешно продали свидания гокон ( бесполезное мероприятие вслепую, за два посещения мне никто даже не понравился и пришлось час сидеть с людьми которые мне не зашли ) И тут вслепую и только подороже ) Не, слава богу у меня неплохо получается работать самостоятельно ) меня не пугает работа

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Тина
27 августа 2025, 13:47

Артур, ого, вот это фидбек! Круто, что поделился🙌 кстати, у нас быстрых свиданий не будет, будут тематические мероприятия с общей деятельностью, с непринуждённым общением, мужчин и девушек поровну, кстати, планируется в подписке, чтобы всё честно было)) но я понимаю твою позицию про самостоятельный поиск, в этом есть свой азарт и шарм😊

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Margarita
8 августа 2025, 03:58

Эти 30к и 50к включают стоимость билетов на мероприятия?

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Гриша
8 августа 2025, 11:12

Ряд мероприятий будет входить в стоимость, сейчас как раз договариваемся с партнёрами и определяем их формат ))

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Анастасия
2 августа 2025, 04:08

Кстати, на счёт того, чтобы потенциальные пары перебирались на реальные встречи… Можно было бы ввести какой-то триггер в переписки такие. Чтобы те, кто хочет встретиться, например выделялись в сообщениях и такие сообщения сгорали спустя время, но оставляли после себя напоминание, кто это был, чтобы «опоздуны» имели шанс передумать) Может сообщения-приглашения? А просто безответные сообщения могли бы просто сгорать. Вообще вип дейтинг, соглашусь, не для любого кошелька, когда он как кот в мешке. Лично я не видя импонирующую внешность, не стала бы платить за знакомство) тем более столько.

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Гриша
4 августа 2025, 10:25

Анастасия Ж, прикольная идея! Что-то типо сгорающих сообщений)) уже увижу уведомление «тебя пригласили на свидание, успей, пока предложение не сгорело» или тревожный собеседник в томном ожидании не сошел с ума в ожидании ответ 😅

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Андрей
25 июля 2025, 17:02

Это не для нас, дейтинговых плебеев, готовых платить символическую сумму за подписку, чтобы было проще искать потенциального партнера — хотя даже стоимость подписки для большинства барьер, так как у дейтингов плохая репутация, и многие не готовы платить за то, в чем не уверены. Этот же сервис позиционируется как «люкс» как раз потому что представители демографии, готовой столько платить за поиск партнера, будут воспринимать это как инвестицию в очень состоятельного партнера. Людей младше 27 тут вообще можно не ожидать. Если, как отметили выше, вообще будет кто-то кроме актеров — продадут опыт поиска вместо реальной возможности встретить вторую половинку. Я бы посоветовал вам разглашать потенциальным клиентам информацию о том, сколько людей какого возраста из каких городов в вашем сервисе — иначе с маленьким пулом пользователей ничего не выйдет, так как потенциальные клиенты так же не будут уверены, стоит ли оно того. Платный порог вхождения уже не работает в TON и так себе в PURE.

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Андрей
25 июля 2025, 17:15

Андрей, Я вот уже год плачу за подписки во всех основных сервисах, и даже это ощущается как вынужденная мера (для фильтров, суперлайков, быстрого ответа на лайки), нежели что-то реально эффективное. А тут сходу просят 30/50К — даже с учетом каких-то плюшек оно не выглядит более эффективным решением, чем платить за подписку в пяти сервисах одновременно. Там банально выборка больше и можно подстроить поиск под себя. Покуда у сервисов такая репутация, к ним не будет идти нужная демография. За последний год вы внесли в свое приложение больше полезных изменений, чем какое-либо другое приложение — продолжайте делать это и правильно позиционировать себя для аудитории. Тогда и не придется ступать на территорию элитных люксовых сервисов для не очень приятных людей.

А
Аноним
13 августа 2025, 15:39

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Андрей
13 августа 2025, 15:50

Павел, там простая математика — мужчин в дейтингах в несколько раз больше, поэтому для более эффективного матчмейкинга платный доступ мужчинам желателен, в этом плане Пьюр правильно делает. Найти партнера можно где угодно, но нигде не просто, и где-то еще сложнее. Нужно просто фильтровать тех, кто совсем не подходит и смириться с количеством времени, которое придется потратить на поиск.

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Vlad
14 августа 2025, 04:49

Андрей, специально зашел посчитал насколько здесь "в несколько раз больше", оказалось что больше на 20%, плюс минус в зависимости от выборки, и премиум не привелегия, а норма вне зависимости от пола. Видима математика для кавра другая)

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Андрей
14 августа 2025, 05:16

Vladislav, у Кавра позиционирование другое за счет афиш. Когда позиционирование как у обычного дейтинга, то и мужчин в разы больше

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Наталья
22 июля 2025, 14:42

Я два раза была на быстрых свиданиях и засекла минимум двух подставных … как только вы выйдите на эту полянку вы будете играть по ее правилам. Со всеми демографическими переносами. И как вы будете их преодолевать? Образованных девушек количественно больше чем свободных образованных мужчин. Будете кладовщиков/ охранников пятерочки тренировать под интеллектуалов чтобы они хотя бы раз не провалились?

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Ксенич
24 июля 2025, 13:54

Наталья, привет! Отличный вопрос, спасибо, что озвучила. Мы планируем преодолевать демографию другим способом — количество мест для девушек будет пропорционально количеству мест для парней) Жадничать и перенабирать участников в ущерб результату — не наш путь.

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Наталья
25 июля 2025, 00:30

Ксенич | Kaver Team, именно так и делают все, если девушек больше нанимается актер за копейки, если мальчиков больше нанимается актриса тоже за копейки)) учитывая что безработных актеров дофига это всегда простой и доступный путь))

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Ольга Докина
18 июля 2025, 20:05

Интересно попробовать, есть ли ли там такие приоритеты как зож, например?

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Ксенич
21 июля 2025, 18:46

Ольга Докина, привет! Именно образ жизни как приоритет сейчас не выделяем, но ты сможешь обозначить свои ценности в профиле, чтобы другие могли увидеть и свериться)

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Мария Дмитриева
16 июля 2025, 21:48

Никакому сайту знакомств не выгодно, чтоб человек нашел себе пару и ушел) просто каждый сервис придумывает свои плюшки, чтоб подписку платили именно им

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Гриша
17 июля 2025, 09:41

Мария Дмитриева, понимаю о чем ты, но мы не просто дейтинг, мы еще и афиша 😎 Надеемся, что сформированные пары продолжат пользоваться нашим приложениям, но уже для того, чтобы выбирать куда же им сходить на свидание ))

А
Аноним
16 июля 2025, 05:15

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Ксенич
16 июля 2025, 14:38

Азамат, в чём видишь сходство?)

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Marina
8 июля 2025, 03:01

Быть подопытным кроликом не хочется,наверняка больше подойдёт для тех кто любит много мероприятий и есть силы и время на них) подумаю когда будут успешные кейсы)))

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Тина
10 июля 2025, 10:48

Marina, пока тигр кродёться, Вы как затаившийся дракон)) понимаем, не осуждаем! Спасибо за то, что делитесь мыслями🥰

А
Аноним
30 июня 2025, 13:56

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Гриша
30 июня 2025, 16:53

Алена, привет 🙌 добавили в лендинг (по ссылке в этой статье) стоимость с описанием тарифов🫶 в формате комментария получится большое полотно текста, поэтому даю навигацию на сайт. Ты можешь оставить заявку с контактами сейчас, мы пообщаемся, и добавим тебя в лист ожидания)

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Екатерина
15 июля 2025, 01:37

Алена, 30к и 50 к

А
Аноним
30 июня 2025, 04:01

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Тина
4 июля 2025, 16:42

Алевтина, Привет! Ох, знакомое чувство – будто ходишь по кругу с картой, где вместо сокровища написано "попробуй ещё раз" 😄 мы тебя понимаем на уровне ДНК! И новая подписка как раз родилась из общения с пользователями, мы хотим сделать процесс свиданий приятнее и сократить маршрут до заветного сундучка😁. А в твоей фразе "стоит попробовать" столько вдохновения и поддержки, спасибо за неё🫶

А
Аноним
29 июня 2025, 12:27

мертворожденная идея, которая не выгорела у других подобных сервисов, и кавёр не исключение

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Тина
4 июля 2025, 17:04

Семён, ох, как это печально звучит🥲 но у нас определенно свой путь, с опорой на потребности наших пользователей, и мы настроены серьезно 💪

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Алексей
27 июня 2025, 03:27

Мысль вполне маржинальная - упростить и повысить эффективность хантинга. Вопрос как всегда в деталях реализации. Но у кого-то "там" горшочек варит в правильном направлении.

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Тина
4 июля 2025, 17:05

Алекс, так и есть, нам очень хочется повысить эффективность, и мы будем делать всё возможное для этого! Спасибо за веру в нас🥰

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Алексей
6 июля 2025, 07:47

Крис, это вера в вашу жадность - она двигатель, но и она главный враг (что есть цель - максимизация прибыли или максимизация удовлетворённых половинок 😇 ?) С уважением 😅💋

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Тина
6 июля 2025, 11:12

Алекс, в мире, где отзывы и сарафанное радио решают почти всё, конечно наша задача - чтобы наши пользователи решали свои задачи эффективно, будь то поход на мероприятие, или поиск своей половинки. Задача, конечно, амбициозная, но и мы не классический дейтинг, и хотим, чтобы люди побыстрее перебирались из раздела анкет в мероприятия😁 но спасибо, что так открыто делитесь своими мыслями🥰

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