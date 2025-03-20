Кавёр хочет поговорить о поиске второй половинки

Общаемся с теми, кто уже нашёл и с теми, кто ещё нет. Ты можешь нам очень помочь, а ещё и приятный подарок получить!

Мы постоянно исследуем отношения, чтобы помогать нашим пользователям находить друг друга по кратчайшему маршруту. И как следствие, мы всё время в поиске тех, с кем можно поговорить об этих самых отношениях (здоровая коммуникация, ю ноу).

Сейчас (в апреле-мае 2025) ищем для интервью людей, которые

успешно нашли свою вторую половинку — причём неважно каким способом,

или не ещё нашли, но хотели бы.

Ничего сложного и страшного — просто созвонимся в видеоформате на 30-60 минут. Наша чудесная исследовательница непринужденно поболтает с тобой, а после ты заберёшь подарок, да и всё.

Тебе — приятности, нам — хорошее времяпровождение и полезные знания (даже если тебе кажется, что это не так).

Заполняй небольшую анкету, если хочешь помочь. Будем благодарны за помощь!