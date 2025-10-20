Кавёр х Литрес: читаем про отношения

Душевная подборка книг для тех, кто пытается разобрать в себе и партнёре или просто интересуется темой

Что будет в статье:

Иногда нам не хватает такого места, где были бы собраны хорошие книги про отношения. Дэйтинговое приложение с необычной афишей «Кавёр» и цифровой сервис электронных и аудиокниг Литрес объединились, чтобы вместе наполнить виртуальный стеллаж разнообразными книгами о любви.

Дэвид Ричо. Как быть взрослым в отношениях.

5 ключей к осознанной любви

О чём:

Книга посвящена взаимодействию с окружающими людьми. Она о том, как сознательно принимать любовь и дарить её другим людям. Автор даёт деликатные и точные рекомендации, помогающие вступить на путь, который приводит к самопознанию, счастью и близким отношениям.

Для кого:

Для тех, кто интересуется самосовершенствованием и мечтает о большой и искренней любви.

В чём фишка:

Автор исследует пять элементов взрослой любви, опираясь на буддийскую концепцию осознанности.

Но даже вся любовь в мире сама по себе не сделает нас счастливыми и не поможет сохранить отношения. Для этого нужны особые навыки, и их можно приобрести. Какими бы застенчивыми мы ни были в начале, практика позволит нам вести грациозный парный танец. Дэвид Ричо

Шахида Араби. Нарциссический абьюз

Как распознать манипуляции, разорвать связь и вернуть контроль над своей жизнью

О чём:

Это подробная книга о нарциссизме от автора бестселлера «Токсичные люди» Шахиды Араби. Она поможет безопасно выйти из отношений с нарциссом, исцелиться и жить счастливо. Часто реальность людей, живущих в токсичных отношениях с нарциссом, сильно искажена. Книга подсказывает, как улавливать скрытые манипуляции, научно объясняет, почему люди оказываются в эмоциональной зависимости от нарциссов, и рассказывает о методах и практиках, которые помогут позаботиться о себе после разрыва.

Для кого:

Для всех, кто хочет освободиться от токсичных отношений и вернуть себе контроль над своей жизнью.

В чём фишка:

В основе книги — история автора и исследование 1300 человек, переживших абьюзивные отношения.



Радмила Хакова. 147 свиданий

Как я искала себе пару и что из этого вышло.

О чём:

Эта книга описывает эксперимент автора по поиску того самого человека. Радмила Хакова решила сходить на 147 свиданий за год, чтобы найти ЕГО . Эта книга — сборник личных писем Радмилы, дополненный рассуждениями о том, как меняются отношения в новом мире.

Для кого:

Для тех, кто находится в поисках партнёра и нуждается в поддержке в этом непростом деле.

В чём фишка:

Задумка книги — челлендж, автор бросает себе вызов и идёт к своей цели. Наблюдение за этим может быть интересным.

Использовать опыт автора и начать активный поиск партнёра можно в «Кавре» — приложении для знакомств с необычной афишей. Это спокойное пространство, где можно найти близких по духу людей, интересные события и лёгкий повод выйти из дома.

Расс Хэррис. Осознанная любовь

Как улучшить отношения с помощью терапии принятия и ответственности

О чём:

Книга о построении взаимоотношений и психологической гибкости. Автор рассказывает, как работать со сложными эмоциями, вовлекаться в процесс и менять неэффективные модели поведения.

Для кого:

Для тех, кто пережил период «бабочек в животе» и подошёл к началу более прочных и серьёзных отношений.

В чём фишка:

— Предлагаются эффективные способы «перенастройки» отношений

— В основе — научный психотерапевтический подход



Джонатан Робинсон. Ненасильственное общение для пар

О чём:

Это классическая книга о способах и методах выстраивания ненасильственной коммуникации в паре. Текст отличается доступными объяснениям и большим количеством практических примеров.

Для кого:

Для тех, кто стремится преодолеть сложный период и восстановить гармонию в романтических отношениях.

В чём фишка:

Книга написана психоте­рапевтом с 35-летним опытом, чьи работы переведены на 47 языков.

Относитесь к любви не как к эмоции, а как к процессу. Джонатан Робинсон

Андрей Трубицин. Устала быть сильной

История любви, после которой захочется попробовать снова

О чём:

Эта книга — история женщины, которая решила понять, что мешает любви. Перед читателем открывается жизнь, мысли, страхи, сомнения героини.

Для кого:

Для тех, кто в поиске отношений, а также для тех, кто в отношениях и «опять ничего не получается».

В чём фишка:

Каждая глава книги представляет собой этапы пути героини к отношениям. Такой формат поможет увидеть свои сценарии жизни и действовать иначе.



Тема любви неиссякаема. Всем, кто интересуется психологией человеческих отношений, цифровой сервис электронных и аудиокниг Литрес, дарит 2 книги из подборки и скидку 20% на книги по промокоду KAVER25 до 30 ноября 2025 г.

Сара Экель. Не в активном поиске

Книга для тех, кому руководства по отношениям не помогли

О чём:

Автор разбирается в причинах затянувшегося одиночества, опираясь на психологические и социологические исследования и интервью с людьми, которые на протяжении многих лет переживали одиночество.

Для кого:

Для тех, кому не удаётся найти того самого, идеального партнёра, для тех, кого достали советы и руководства.

В чём фишка:

В книге разрушаются мифы об ошибках в поисках любви, из-за которых всё якобы идёт не так.

Люди не дома. Нельзя осмотреть их и заявить: «Что ж, если переделаем кухню и добавим ещё одну ванную комнату, сойдёт» или «Смотреть, конечно, не на что, но это недалеко от офиса, а на большее у меня денег не хватит». Нет. Вы или любите их такими, какие они есть, или даете им найти кого-то другого. Сара Экель

Долли Олдертон. Мои нереальные парни

О чём:

Книга о том, где и как мы находим любовь, а также о том, как она нас меняет. Автор исследует человеческие отношения, но делает это без надрыва, а с лёгкой иронией.

Для кого:

Для тех, кто находится в поисках «своего» человека или уже нашёл и теперь укрепляет связь с ним / с ней.



В чём фишка:

История одновременно и глубоко личная, и находящая отклик в каждом сердце.

Если у тебя тоже есть книга, которую ты хочешь порекомендовать, — вэлкам в комментарии, будем продолжать эту подборку книг про психологию отношений.

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