Кавёр х Литрес: читаем про отношения

Иногда нам не хватает такого места, где были бы собраны хорошие книги про отношения. Дэйтинговое приложение с необычной афишей «Кавёр» и цифровой сервис электронных и аудиокниг Литрес объединились, чтобы вместе наполнить виртуальный стеллаж разнообразными книгами о любви.
Дэвид Ричо. Как быть взрослым в отношениях.
5 ключей к осознанной любви
О чём:
Книга посвящена взаимодействию с окружающими людьми. Она о том, как сознательно принимать любовь и дарить её другим людям. Автор даёт деликатные и точные рекомендации, помогающие вступить на путь, который приводит к самопознанию, счастью и близким отношениям.
Для кого:
Для тех, кто интересуется самосовершенствованием и мечтает о большой и искренней любви.
В чём фишка:
Автор исследует пять элементов взрослой любви, опираясь на буддийскую концепцию осознанности.
Шахида Араби. Нарциссический абьюз
Как распознать манипуляции, разорвать связь и вернуть контроль над своей жизнью
О чём:
Это подробная книга о нарциссизме от автора бестселлера «Токсичные люди» Шахиды Араби. Она поможет безопасно выйти из отношений с нарциссом, исцелиться и жить счастливо. Часто реальность людей, живущих в токсичных отношениях с нарциссом, сильно искажена. Книга подсказывает, как улавливать скрытые манипуляции, научно объясняет, почему люди оказываются в эмоциональной зависимости от нарциссов, и рассказывает о методах и практиках, которые помогут позаботиться о себе после разрыва.
Для кого:
Для всех, кто хочет освободиться от токсичных отношений и вернуть себе контроль над своей жизнью.
В чём фишка:
В основе книги — история автора и исследование 1300 человек, переживших абьюзивные отношения.
Радмила Хакова. 147 свиданий
Как я искала себе пару и что из этого вышло.
О чём:
Эта книга описывает эксперимент автора по поиску того самого человека. Радмила Хакова решила сходить на 147 свиданий за год, чтобы найти ЕГО . Эта книга — сборник личных писем Радмилы, дополненный рассуждениями о том, как меняются отношения в новом мире.
Для кого:
Для тех, кто находится в поисках партнёра и нуждается в поддержке в этом непростом деле.
В чём фишка:
Задумка книги — челлендж, автор бросает себе вызов и идёт к своей цели. Наблюдение за этим может быть интересным.
Использовать опыт автора и начать активный поиск партнёра можно в «Кавре» — приложении для знакомств с необычной афишей. Это спокойное пространство, где можно найти близких по духу людей, интересные события и лёгкий повод выйти из дома.
Расс Хэррис. Осознанная любовь
Как улучшить отношения с помощью терапии принятия и ответственности
О чём:
Книга о построении взаимоотношений и психологической гибкости. Автор рассказывает, как работать со сложными эмоциями, вовлекаться в процесс и менять неэффективные модели поведения.
Для кого:
Для тех, кто пережил период «бабочек в животе» и подошёл к началу более прочных и серьёзных отношений.
В чём фишка:
— Предлагаются эффективные способы «перенастройки» отношений
— В основе — научный психотерапевтический подход
Джонатан Робинсон. Ненасильственное общение для пар
О чём:
Это классическая книга о способах и методах выстраивания ненасильственной коммуникации в паре. Текст отличается доступными объяснениям и большим количеством практических примеров.
Для кого:
Для тех, кто стремится преодолеть сложный период и восстановить гармонию в романтических отношениях.
В чём фишка:
Книга написана психотерапевтом с 35-летним опытом, чьи работы переведены на 47 языков.
Андрей Трубицин. Устала быть сильной
История любви, после которой захочется попробовать снова
О чём:
Эта книга — история женщины, которая решила понять, что мешает любви. Перед читателем открывается жизнь, мысли, страхи, сомнения героини.
Для кого:
Для тех, кто в поиске отношений, а также для тех, кто в отношениях и «опять ничего не получается».
В чём фишка:
Каждая глава книги представляет собой этапы пути героини к отношениям. Такой формат поможет увидеть свои сценарии жизни и действовать иначе.
Тема любви неиссякаема. Всем, кто интересуется психологией человеческих отношений, цифровой сервис электронных и аудиокниг Литрес, дарит 2 книги из подборки и скидку 20% на книги по промокоду KAVER25 до 30 ноября 2025 г.
Сара Экель. Не в активном поиске
Книга для тех, кому руководства по отношениям не помогли
О чём:
Автор разбирается в причинах затянувшегося одиночества, опираясь на психологические и социологические исследования и интервью с людьми, которые на протяжении многих лет переживали одиночество.
Для кого:
Для тех, кому не удаётся найти того самого, идеального партнёра, для тех, кого достали советы и руководства.
В чём фишка:
В книге разрушаются мифы об ошибках в поисках любви, из-за которых всё якобы идёт не так.
Долли Олдертон. Мои нереальные парни
О чём:
Книга о том, где и как мы находим любовь, а также о том, как она нас меняет. Автор исследует человеческие отношения, но делает это без надрыва, а с лёгкой иронией.
Для кого:
Для тех, кто находится в поисках «своего» человека или уже нашёл и теперь укрепляет связь с ним / с ней.
В чём фишка:
История одновременно и глубоко личная, и находящая отклик в каждом сердце.
Если у тебя тоже есть книга, которую ты хочешь порекомендовать, — вэлкам в комментарии, будем продолжать эту подборку книг про психологию отношений.
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5 языков любви! Всем советую)