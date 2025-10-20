  1. Блог

Кавёр х Литрес: читаем про отношения

Душевная подборка книг для тех, кто пытается разобрать в себе и партнёре или просто интересуется темой

Что будет в статье:

  1. - Дэвид Ричо. Как быть взрослым в отношениях.
  2. - Шахида Араби. Нарциссический абьюз
  3. - Радмила Хакова. 147 свиданий
  4. - Расс Хэррис. Осознанная любовь
  5. - Джонатан Робинсон. Ненасильственное общение для пар
  6. - Андрей Трубицин. Устала быть сильной
  7. - Сара Экель. Не в активном поиске
  8. - Долли Олдертон. Мои нереальные парни

Иногда нам не хватает такого места, где были бы собраны хорошие книги про отношения. Дэйтинговое приложение с необычной афишей «Кавёр» и цифровой сервис электронных и аудиокниг Литрес объединились, чтобы вместе наполнить виртуальный стеллаж разнообразными книгами о любви. 

Дэвид Ричо. Как быть взрослым в отношениях.

5 ключей к осознанной любви

О чём:
Книга посвящена взаимодействию с окружающими людьми. Она о том, как сознательно принимать любовь и дарить её другим людям. Автор даёт деликатные и точные рекомендации, помогающие вступить на путь, который приводит к самопознанию, счастью и близким отношениям. 

Для кого:
Для тех, кто интересуется самосовершенствованием и мечтает о большой и искренней любви.

В чём фишка: 
Автор исследует пять элементов взрослой любви, опираясь на буддийскую концепцию осознанности.

Но даже вся любовь в мире сама по себе не сделает нас счастливыми и не поможет сохранить отношения. Для этого нужны особые навыки, и их можно приобрести. Какими бы застенчивыми мы ни были в начале, практика позволит нам вести грациозный парный танец.
Дэвид Ричо

Шахида Араби. Нарциссический абьюз

Как распознать манипуляции, разорвать связь и вернуть контроль над своей жизнью

О чём: 
Это подробная книга о нарциссизме от автора бестселлера «Токсичные люди» Шахиды Араби. Она поможет безопасно выйти из отношений с нарциссом, исцелиться и жить счастливо. Часто реальность людей, живущих в токсичных отношениях с нарциссом, сильно искажена. Книга подсказывает, как улавливать скрытые манипуляции, научно объясняет, почему люди оказываются в эмоциональной зависимости от нарциссов, и рассказывает о методах и практиках, которые помогут позаботиться о себе после разрыва.

Для кого:
Для всех, кто хочет освободиться от токсичных отношений и вернуть себе контроль над своей жизнью.

В чём фишка: 
В основе книги — история автора и исследование 1300 человек, переживших абьюзивные отношения.

Радмила Хакова. 147 свиданий

Как я искала себе пару и что из этого вышло.

О чём:
Эта книга описывает эксперимент автора по поиску того самого человека. Радмила Хакова решила сходить на 147 свиданий за год, чтобы найти ЕГО . Эта книга — сборник личных писем Радмилы, дополненный рассуждениями о том, как меняются отношения в новом мире.

Для кого:
Для тех, кто находится в поисках партнёра и нуждается в поддержке в этом непростом деле. 

В чём фишка:
Задумка книги — челлендж, автор бросает себе вызов и идёт к своей цели. Наблюдение за этим может быть интересным.

Использовать опыт автора и начать активный поиск партнёра можно в «Кавре» — приложении для знакомств с необычной афишей. Это спокойное пространство, где можно найти близких по духу людей, интересные события и лёгкий повод выйти из дома. 

Расс Хэррис. Осознанная любовь

Как улучшить отношения с помощью терапии принятия и ответственности

О чём:
Книга о построении взаимоотношений и психологической гибкости. Автор рассказывает, как работать со сложными эмоциями, вовлекаться в процесс и менять неэффективные модели поведения.

Для кого: 
Для тех, кто пережил период «бабочек в животе» и подошёл к началу более прочных и серьёзных отношений. 

В чём фишка: 
— Предлагаются эффективные способы «перенастройки» отношений
 В основе — научный психотерапевтический подход

Джонатан Робинсон. Ненасильственное общение для пар

О чём:
Это классическая книга о способах и методах выстраивания ненасильственной коммуникации в паре. Текст отличается доступными объяснениям и большим количеством практических примеров. 

Для кого: 
Для тех, кто стремится преодолеть сложный период и восстановить гармонию в романтических отношениях.

В чём фишка:
Книга написана психоте­рапевтом с 35-летним опытом, чьи работы переведены на 47 языков.

Относитесь к любви не как к эмоции, а как к процессу.
Джонатан Робинсон

Андрей Трубицин. Устала быть сильной

История любви, после которой захочется попробовать снова

О чём: 
Эта книга — история женщины, которая решила понять, что мешает любви. Перед читателем открывается жизнь, мысли, страхи, сомнения героини.

Для кого:
Для тех, кто в поиске отношений, а также для тех, кто в отношениях и «опять ничего не получается».

В чём фишка: 
Каждая глава книги представляет собой этапы пути героини к отношениям. Такой формат поможет увидеть свои сценарии жизни и действовать иначе.

Тема любви неиссякаема. Всем, кто интересуется психологией человеческих отношений, цифровой сервис электронных и аудиокниг Литрес, дарит 2 книги из подборки и скидку 20% на книги по промокоду KAVER25 до 30 ноября 2025 г. 

Сара Экель. Не в активном поиске

Книга для тех, кому руководства по отношениям не помогли

О чём:
Автор разбирается в причинах затянувшегося одиночества, опираясь на психологические и социологические исследования и интервью с людьми, которые на протяжении многих лет переживали одиночество.

Для кого: 
Для тех, кому не удаётся найти того самого, идеального партнёра, для тех, кого достали советы и руководства. 

В чём фишка:
В книге разрушаются мифы об ошибках в поисках любви, из-за которых всё якобы идёт не так. 

Люди не дома. Нельзя осмотреть их и заявить: «Что ж, если переделаем кухню и добавим ещё одну ванную комнату, сойдёт» или «Смотреть, конечно, не на что, но это недалеко от офиса, а на большее у меня денег не хватит». Нет. Вы или любите их такими, какие они есть, или даете им найти кого-то другого.
Сара Экель

Долли Олдертон. Мои нереальные парни

О чём: 
Книга о том, где и как мы находим любовь, а также о том, как она нас меняет. Автор исследует человеческие отношения, но делает это без надрыва, а с лёгкой иронией. 

Для кого: 
Для тех, кто находится в поисках «своего» человека или уже нашёл и теперь укрепляет связь с ним / с ней. 

В чём фишка: 
История одновременно и глубоко личная, и находящая отклик в каждом сердце. 

Если у тебя тоже есть книга, которую ты хочешь порекомендовать, — вэлкам в комментарии, будем продолжать эту подборку книг про психологию отношений. 

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН 7719571260, erid: 2W5zFFwoUXS

Что есть в статье:

  1. Дэвид Ричо. Как быть взрослым в отношениях.
  2. Шахида Араби. Нарциссический абьюз
  3. Радмила Хакова. 147 свиданий
  4. Расс Хэррис. Осознанная любовь
  5. Джонатан Робинсон. Ненасильственное общение для пар
  6. Андрей Трубицин. Устала быть сильной
  7. Сара Экель. Не в активном поиске
  8. Долли Олдертон. Мои нереальные парни

Комментарии

Аватар
Алёна
21 октября 2025, 20:44

5 языков любви! Всем советую)

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста