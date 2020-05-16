Карантинные новинки: Dior запустил видеуроки по балету

Модный дом Dior запустил серию видеоуроков по балету на YouTube, чтобы скрасить всеобщую самоизоляцию и заодно подчеркнуть историческую связь с балетом: основатель дома Кристиан Диор создавал костюмы для балета Ролана Пети Treize Danses. Уроки для Dior ведут хореограф Парижской оперы Себастьен Берто и главный танцор балета Штутгарта Фридеман Фогель. Основные балетные движения также показывают ведущий танцор парижской труппы Жермен Луве и солистка Элеонора Аббаньато.