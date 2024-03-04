Каждый из нас хоть раз задумывался, что будет завтра или через десять лет, что думает тот самый или та самая и как выйти из самой разной ситуации. Погрузимся в магический мир прорицания и поговорим о популярных видах гаданий.

История возникновения гаданий

Гадания и предсказания известны с глубокой древности и всегда являлись неотъемлемой частью культуры – от Древнего Египта и Греции до Рима, Ассирии и Вавилона. Люди всех эпох пытались разгадать тайны своей судьбы, заглянуть в будущее или выведать чужие помыслы при помощи особых практик – астрологии, нумерологии, хиромантии и многого другого. Многие из тех видов гаданий, что использовали наши предки, популярны до сих пор.

Например, египтяне предавали большое значение толкованию снов. Считалось, что во сне человек способен постичь скрытые истины и заглянуть в будущее. Первые дошедшие до нас записи сонников и различных интерпретаций тоже были обнаружены именно в Древнем Египте. Концепция сонника также отлично вписывается в современные виды гаданий.

В Древнем Риме гадания даже имели статус важного государственного обряда, к которому относились со всей серьёзностью. Существовала даже специальная коллегия жрецов, основной задачей которых были предсказания, связанные с важными для государства событиями. Жрецы тщательно выбирали вид гаданий, изучали полёты птиц, внутренности жертвенных животных в поисках знаков и предзнаменований. Гадалки и предсказатели пользовались почетом в обществе и всячески популяризировали свое ремесло, увеличивая число последователей.

С приходом христианства отношения к гаданиям радикально изменилось. Церковь признала подобные практики происками дьявола и строго запретила их под угрозой отлучения или даже казни. Причем под удар попадали и гадалки, и те, кто к ним обращался. Лишь к концу Средневековья христианство начало постепенно смягчать непримиримую позицию по отношению к толкователям снов, хиромантам, астрологам и прочим. Но еще долго они оставались в Европе в разряде изгоев.

Пока в Европе церковь боролась с гадалками и предсказателями как с чумой, на Руси развивалась своя культура прорицания с самыми разными видами гаданий. Очень популярны были «лунники», «планетники» – настольные календари с астрологическими прогнозами. К ним обращались для более точного соблюдения многих обрядов и для принятия важных решений. Для малограмотных жителей Руси это был способ почерпнуть знания об окружающем мире, узнать о судьбоносных датах и попытаться предсказать будущее. Гадания происходили в основном ночью или после заката, и для этого выбирались так называемые «грязные» места наподобие подвалов, чердаков, у колодца, на кладбище и так далее.

Некоторые из форм старославянских гаданий дошли и до наших дней, например, святочные гадания. Лучшим временем для гаданий считалась ночь накануне Рождества. В это время гадали на урожайность будущего года, предсказывали судьбу по обрывкам, услышанных фраз, гадали на суженного-ряженого и многое другое.

Несмотря на то, что мы живем в век технологий, стремление предсказать судьбу всегда волновало человечество и никуда не делось. Многие и по сей день равно обращаются к самым разным способам гадания в надежде лучше узнать своё будущее. Этот интерес, похоже, вечен!

Современные виды гаданий

Гадание на картах

Однако существует множество колод карт, которые используются для предсказания будущего, гаданий на разные темы. Самые распространенные виды гадательных карт:

Карты Таро. Самые известные и популярные карты для гадания. Колода состоит из 78 карт с символическими изображениями, делятся на старшие и младшие арканы. Используются для предсказания судьбы, ответов на вопросы. Карты Ленорман. Эта колода создана известной ясновидящей Мари-Анн Ленорман. 36 карт с различными символами. Также предназначены для ответов на вопросы о прошлом, настоящем и будущем.

Карты Ленорман. Эта колода создана известной ясновидящей Мари-Анн Ленорман. 36 карт с различными символами. Также предназначены для ответов на вопросы о прошлом, настоящем и будущем.

Марсельские карты. Колода из 36 карт с астрологической символикой. Используется для гадания в основном на любовные, семейные, финансовые вопросы.

Игральные карты. Набор из 36 или 52 карт с яркими цветными иллюстрациями. Предсказывают любовь, здоровье, работу, отношения и многое другое.

Нумерология

Первые упоминания о нумерологии относятся к древним цивилизациям Ближнего Востока - Египту, Вавилону, Китаю. Они использовали символику чисел в астрологии и гаданиях.

Сегодня нумерология – популярная эзотерическое учение, согласно которому числа играют важную роль в жизни человека и мироздания. Числа от 1 до 9, а также 11, 22 и 33 имеют особый символизм и влияние на жизнь человека. Каждый может высчитать свое число, для этого надо сложить все цифры из полной даты рождения.

Астрология

Мистическое учение, согласно которому характер, судьба и будущее человека зависят от положения небесных тел (звезд, планет, Солнца, Луны) в момент его рождения. Существует несколько разновидностей астрологии:

Западная (тропическая) – самая распространенная, использует тропический зодиак, делит его на 12 знаков по 30 градусов.

Восточная (сидерическая) – базируется на созвездиях зодиака, учитывает явление прецессии.

Китайская, индийская, тибетская и другие национальные астрологии.

Хиромантия

В основе хиромантии лежит составление предсказаний по ладони и пальцам человека, которые несут информацию о его характере, судьбе, талантах и будущем. В прошлом одно из самых популярных видов гаданий кто из нас не слышал эту уже крылатую фразу «Ждёт тебя дорога дальняя...»

В целом, современные гадания стали более технологичными и доступными благодаря компьютерным программам и приложениям для смартфонов. Но популярностью по-прежнему пользуются мистические оккультные практики.

Популярные виды гаданий

Гадание на картах Таро

Один из самых популярных видов гаданий на сегодшний день. 78 карт в колоде и один из главных инструментом для гаданий на протяжении нескольких столетий. Есть мнение, что прообразом Таро послужили игральные карты XV века в Италии. Магические свойства этим картам начали приписывать лишь в XVIII столетии.

В колоде Таро есть определенная иерархия – старшие и младшие арканы.

Старшие – это 22 карты с изображениями и названиям наподобие «Маг», «Жрица», «Влюбленные» и так далее. Каждая карта символизирует определенную жизненную ситуацию, энергию или архетип.

Есть несколько популярных техник гадания на Таро:

Ответ на вопрос. Задаешь вопрос, тянешь карту, получаешь расшифровку – ответ.

Задаешь вопрос, тянешь карту, получаешь расшифровку – ответ. Карта дня. Ее вытягивают утром и истолковывают, каким будет грядущий день.

Ее вытягивают утром и истолковывают, каким будет грядущий день. Прошлое, настоящее и будущее. Тянешь три карты, каждая из которых расскажет об определённом моменте времени.

Тянешь три карты, каждая из которых расскажет об определённом моменте времени. Расклад на ситуацию. Необходимо вытащить семь карт. Первые три – отражают прошлое, настоящее и будущее. Четвертая – страхи и надежды человека. Пятая покажет, что может изменить ситуацию. Шестая – конкретный совет. Седьмая – возможный исход.

Гадание на свечах

Считается одним из самых древних видов гадания, который практиковался еще кельтами и в Древнем Риме. Есть два вида этого гадания – на стекающем и расплавленном.

Гадание по стекающему воску. Что понадобится? Свеча, подсвечник, большая тарелка. Свеча должна быть новой и ее цвет будет зависеть о цели гадания. Для гадания на финансовые вопросы надо взять зеленую или золотую свечу, на будущее – белую, на любовь – красную.

Прежде чем зажечь свечу, надо сформулировать вопрос. Зажги свечу и дай ей прогореть. Теперь можно приступать к оценке результата гадания:

Полное сгорание свечи означает чистоту намерений и помощь высших сил.

Стекание воска по часовой стрелке - знак получения чего-то хорошего для исполнения желаний.

Стекание против часовой стрелки - предвещает потери и удаление от цели, возможно, вопрос сформулирован неверно.

Застывание воска ступеньками или водопадом - предвестник перемен к лучшему.

Выгорание свечи изнутри сохраняя форму - перемены к худшему, нарушение обещаний и планов.

Скручивание горящей свечи - неправильно задан вопрос или выбрано направление.

Растекание большой лужей - в будущем придёт большее, чем ожидалось.

Неравномерное сгорание свечи - держишься за прошлое, предстоит борьба за достижение целей.

Гадание по расплавленному воску. Возьми чистую воду, стеклянную или керамическую чашку, подсвечник, карандаш и лист бумаги. Также выбери свечу по цвету, как описано выше. Что дальше?

Поставь свечку в подсвечник, закрой глаза и на несколько минут сконцентрируйся на своем запросе. Напомни чашу водой и напиши на листе бумаги свое желание в наиболее точной формулировке. Зажги свечу, возьми в руки и держи над миской с водой, не касаясь посудины руками. Держи в голове вопрос и жди, пока воск не накапает в воду. Изучи получившийся узор, пиши все, что видишь и чувствуешь: сиволсы, буквы, изображения цифры и так далее.

В отличие от первого способа здесь куда больше толкования. Приведем только несколько примеров: круг как символ завершения чего-то важного, треугольник – наличие оного в любовной сфере; собака как символ преданности, полосы – новые дела в твоей жизни и так далее.

Гадание на жжёной бумаге

Этот способ гадания менее известный, чем гадание на воске или картах, и кажется более сложным. Для получения наиболее точного результата гадание надо проводить на Святки – с 7 по 19 января.

Суть в том, чтобы поджечь обычный лист бумаги, наблюдать за его горением и интерпретировать форму тени. Возьми свечу, лист бумаги и огнестойкую поверхность, например, тарелку. Расположись у самой светлой стены, на которую пламя отбросит тень. Поставь рядом свечу для улучшения видимости теневого рисунка. Необходимо сосредоточиться на своем запросе, чтобы четко видеть ответ, который подскажет тебе огонь.

Существует классический перечень-толкование образов и фигур при гадании на жжёной бумаге. Вот несколько примеров: всадник символизирует хорошие новости, цветок – благополучие, корона – процветание и так далее.

Гадание на книгах

Простой способ гадания без лишних затрат. Выбери строку и страницу наугад, открой книгу на указанном месте и прочитай фразу, которая даст ответ на вопрос или укажет что-то о будущем.

Но не пытайся манипулировать выбором, старайся действовать честно, выбирая строку абсолютно случайно. Иначе смысл гадания теряется.

Если не веришь себе, положись на судьбу и брось камешек или зерно для выбора строки в тексте.

Гадание на кофейной гуще

Один из популярных видов гаданий, который мы так часто видели в кино. Завари кофе в турке и выпей. Когда на дне останется совсем немного жидкости, переверни чашку над блюдцем и подожди, пока кофейная гуща не стечёт, оставляя узор. Получившийся рисунок из осадка и кофейной пены интерпретируется как знак или символ, указывающий на события в жизни человека. Например, сердце – это к любви, птица – к путешествиям и так далее.

Теперь ты знаешь немного больше о самых популярных видах гадания. У нас в афише тоже иногда мелькают карты Таро, психологические игры и веселые шабаши. Там всегда весело, к гадалке не ходи!