Какие мероприятия отменили из-за коронавируса

Пока все запираются дома, мажутся антисептиком и сетуют о потерянном отпуске, компании теряют большие деньги. Рассказываем, какие знаковые мероприятия уже были отменены. Disney Disney отменил показы новых фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога», которые были запланированы на весну. По самым свежим данным, картины планируют выпустить 2020 году, но когда именно, не уточняется. Футбольные матчи Лига Европы и Лига чемпионов уже перенесены на неопределенный срок, а УЕФА соберет экстренное совещание, чтобы обсудить возможный перенос чемпионата Европы. Недели моды Неделя моды в Сан-Паулу и фестиваль моды в Мельбурне были отменены в связи с распространением COVID-19. Мероприятия в Санкт-Петербурге Губернатор города официально отменил все массовые мероприятия дом конца апреля. Кроме того, туристы, вернувшиеся из стран с высоким уровнем распространения вируса, должны пройти двухнедельный карантин. Съемки сериалов Съемки сериала “Утреннее шоу” перенесли на две недели. По официальной информации, никто из участников съемочной группы не заражен. Создатели “Ривердэйл” также приостановили работу над картиной, однако дату премьеры не переносили. Amazon поставил на стоп съемки сериала по мотивам “Властелина колец”. Закрытие границ Некоторые страны уже начали закрывать границы. Сейчас РЖД не отправляет поезда в Латвию, Украину, Молдову, Монголию, Чехию, Германию и Францию. По последним данным, сейчас в мире заражено 171,044 человек, умерло 6,526 и выздоровело 77,791. В России заражено 63 человека, 8 выздоровело и никто не умер.