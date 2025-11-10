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Какдела-планёрка #8: 10 ноября

Что интересного было на прошлой неделе?

В комментариях к прошлой планёрке чего только нет: и неорусская выставка, и батутный парк, и костюмированные вечеринки, и прогулки по Питеру, и, в конце концов, отличный меренговый рулет! Ребята, вы супер!

Чем порадуете на этот раз? Ждём всех-всех в комментариях! 

Комментарии

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Аnastasia
15 ноября 2025, 22:02

За неделю успела посетить почти все павильоны в усадьбе Кусково. Это был прям восторг) Но лучше успевать туда прийти в светлое время суток. В середине недели встретилась с подругой в ресторане She. Впечатления приятные, давно хотела посетить его, очень люблю подобные интерьеры + кухня была на уровне) Встретила первый снег не в Москве 😌

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Екатерина
15 ноября 2025, 15:10

Ой, я чуть не опоздала🙂 на прошлой неделе много времени уделяла здоровью, ходила по разным врачам) в субботу была на семинаре про Город Талантов (красиво у нас в РГИСИ), оголодала и шлифанула день роллами, ам!

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Софа
14 ноября 2025, 07:46

Я чет запуталась в датах, ну да ладно! Опишу 3 ярких впечатления: 1) Ходила в МАРС на выставку «Сон в музее». Больше всего понравились разные приколы и взаимодействия с экспонатами — покачать маятник с касаниями через песок, походить по мягкому полу, полежать на кровати с умной тканью. Бессознательного, да побольше)) 2) Праздновали др сестры в ресторане «Айна», ели до гастрономических возгласов (как же вкусно, мамочки), обалдевали от иммерсивного портала в уборную и гигантских грибов на входе. Лучшее место! 3) Виделась с подругой в шикарной шубке. Болтали о жизни, ели фалафель и батат, чуть-чуть веганились. Место — Fruits and veges

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Юлия
14 ноября 2025, 15:17

Комьюнити-Софа | Kaver Team, как меня радуют твои фотокарточки всегда - слов не найти! 🫶🏻

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Софа
14 ноября 2025, 17:52

Юлия, ты моя хорошая! Спасибо, спасибо, приятно 😇

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Дарья
13 ноября 2025, 21:24

У меня неделя началась 31 октября)) 31.10 посетила детективную игру в честь хеллоуина "отель мерцающих теней". Искали убийцу графини(спойлер: убийца муж🤭). В целом неплохо, но тк это первый опыт у организаторов была очень сырая задумка. После 1.11 посетила производство сидра с дегустацией. Теория и случаи на производстве интересно послушать Дальше был поход на празднование самайн 3.11, танцы, музыка и маркет. Было весело, пям очутилась в старом трактире)) Под конец отпуска посетила 6.11 салон красоты, покрасила волосы и теперь ходячая реклама)) С игры фото не сохранилось(но есть фото, какой я была)

А
Аноним
13 ноября 2025, 21:08

Немного с запозданием, но все-таки. Были на выходных в Кимрской художественной галерее: состав выставки и работы очень на любителя (работа кураторов имеет значение при оформлении любой выставки), но были и интересные экземпляры. Поиграли по традиции в Страдающее Средневековье (кто-то еще его любит?) Распаковала съестную посылку от сестры из Германии. Разлила по бутылкам вино из черноплодки (собственного изготовления))

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Софа
14 ноября 2025, 07:27

Амина, это все активности в Москве?)

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Ольга
13 ноября 2025, 21:04

Первая половина недели была в отпуске в горах на Красной поляне и Розе хутор, красота неописуемая! Осенью горы по особому красивы. В день прилета, как с корабля на бал, отправилась на концерт Дмитриенко, интересный малый😁

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Софа
14 ноября 2025, 07:27

Ольга, сумасшедшая красота! И Ваня тожееее))

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Гриша
14 ноября 2025, 10:48

красотаааа!!!??

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Гриша
12 ноября 2025, 09:54

Шла очередная неделя нашей телестройки… на прошлой неделе продолжал заниматься подвеской своего авто. Был и под снегопадом на улице, и в теплом коворкинге «гараж на час», и даже к токарю успел съездить ))) Сначала злился когда что-то выходило из строя и нужно чинить. Сейчас стал относиться как к хобби, успокаиваю себя )) Мечтаю о своём теплом гараже 🙏 На неделе нашел на авито объявление о продаже новых запчастей. Связался, встретился, купил что нужно. Сгонял поставить, с первого раза не вышло и связался с продавцом еще. Так как машина была не сильно на ходу, то он сам привез мне, постояли поделились впечатлениями от владения авто. А потом он мне написал, что у него для меня сюрприз…. Приезжайте после работы говорит… ииии!!! Он подарил мне энциклопедию по ремонту жигулей! Это бомба! Особенно, когда ютуб не работают и интернет в гараже как назло не ловит. Аааа!!! Еще ходил стрелять в лазертаг в «портал-42». Уже второй раз. Всем советую у кого есть дети, братья/сестры, отличный досуг)

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Юлия
12 ноября 2025, 15:31

Григорий | Kaver Team, пятое фото просто огонь 😂 Мы так с моими друзьями в родном городе четырку одну чинили вечно, спасибо за ностальгию))

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Ольга
14 ноября 2025, 14:28

Григорий | Kaver Team, как звать инопланетного друга на 7 фото?

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Гриша
17 ноября 2025, 16:40

Орфей ))

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Карина
11 ноября 2025, 12:39

Была на сессии по созданию Города Талантов, благодаря этому попала на выставку студентов-художников, а еще увидела Алису и других персонажей из настоящего шоколада!!!! (Это уже не студенты, это шоколадная фабрика старалась)

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Алёна
11 ноября 2025, 11:22

На прошлой неделе: - активно радовалась снегу и холоду❄ - ходила в офис (вот такие развлечения у удалёнщиков!) - недоумевала как моим младшим братьям уже исполнилось 17🙈 По-зимнему тепло)

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Софа
14 ноября 2025, 07:24

Алёна | Kaver Team, последняя фотка — отвал всего. Крутые какие выыыыыы

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Алёна
14 ноября 2025, 14:15

Комьюнити-Софа | Kaver Team, мур❤

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Виктория
11 ноября 2025, 04:57

Неделя позволила только бороться с ангиной и спать, но зато можно посмотреть (и тихо позавидовать), как отлично остальные провели время.

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Арина | Kaver Team
12 ноября 2025, 12:54

Виктория, поправляйся!

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Юлия
12 ноября 2025, 15:51

Виктория, отсыпайся за нас всех и скорее вставай на ноги! ❤‍

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Лиза | Kaver Team
10 ноября 2025, 20:42

Спасибо за как-дела планерку, она помогает вспоминать, что вообще происходило) Такая рефлексия получается Итак, на связи Челябинск 🫶🏼 Решила окультурить младшую сестренку и сводить её в Краеведческий музей на Ночь искусств! Ей очень понравились всякие кости древних животных и, на удивление, работы совриска от объединения «ХО Гуй». Ну а после мелкую я сдала бабушке и уже с другой сестрой мы пошли на встречу киноклуба — смотрели фильм и пили кофий В пятницу с подругами добрались до ресторана Redactor. Очень вкусно, конечно, но ценник не понравился 😅 А в воскресенье снова окультуривала младшую (ладно, это я хотела посетить это место, но малую-то надо чем-то занимать). Отправились в Музей Эпох! Вообщеееее класс. Здесь в нескольких комнатах представлен быт челябинцев от довоенного времени до времен СССР и 2000-х. Красота. А сестра была на МК по мозаике, всё чудесно)

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Юлия
10 ноября 2025, 15:16

Как-то у меня чередуются недели лайтовая-загруженная) На этой неделе было спокойно, встречи с друзьями в дискорде после работы, раскрашивание картин по номерам, новые рецепты (впервые делала «белковые» блины на кефире, да ещё и с сыром) Удалила свой первый зуб мудрости в субботу, так что в воскресенье не смогла заставить себя куда-то выбраться) Сижу на детском питании и таблетках (не самый интересный опыт)👀 В предстоящий четверг ещё одно удаление, надеюсь оклемаюсь к выходным, и смогу выбраться в пару новых мест)

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Гриша
12 ноября 2025, 09:44

Юлия, желаю поскорее восстановиться после удаления 🙏

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Юлия
12 ноября 2025, 15:33

Григорий | Kaver Team, спасибо огромное 🫶🏻 Буду держать вас в курсе о своём самочувствии на всех последующих планёрках 😁 Пока что ощущаю себя надутым шариком с ограниченной артикуляцией))

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Юлия
10 ноября 2025, 14:30

Снова праздновала Хэллоуин, почему бы не нарядиться ведьмой, когда есть такая возможность🧙🏻 играла в Бункер в клубе настолок и собирала стеллаж дома, проиграла саморезам, к сожалению((

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Арина | Kaver Team
10 ноября 2025, 13:11

Начну! На прошлой неделе я не по своей воле пришла в попугайню. И там неожиданно оказалось хорошо. Птички садятся на руки, на плечи-голову, их можно кормить. Я так раскайфовалась, что к финалу вместе кучей детей азартно выискивала цветные перышки в опилках на полу и собирала коллекцию в стаканчике. Такая медитация получилась) Вывод: мы часто сами не знаем, чего хотим, надо пробовать разное

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