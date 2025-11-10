Какдела-планёрка #8: 10 ноября

В комментариях к прошлой планёрке чего только нет: и неорусская выставка, и батутный парк, и костюмированные вечеринки, и прогулки по Питеру, и, в конце концов, отличный меренговый рулет! Ребята, вы супер!
Чем порадуете на этот раз? Ждём всех-всех в комментариях!
За неделю успела посетить почти все павильоны в усадьбе Кусково. Это был прям восторг) Но лучше успевать туда прийти в светлое время суток. В середине недели встретилась с подругой в ресторане She. Впечатления приятные, давно хотела посетить его, очень люблю подобные интерьеры + кухня была на уровне) Встретила первый снег не в Москве 😌