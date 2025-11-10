Какдела-планёрка #8: 10 ноября

Что интересного было на прошлой неделе?

В комментариях к прошлой планёрке чего только нет: и неорусская выставка, и батутный парк, и костюмированные вечеринки, и прогулки по Питеру, и, в конце концов, отличный меренговый рулет! Ребята, вы супер!

Чем порадуете на этот раз? Ждём всех-всех в комментариях!