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Какдела-планёрка #7: 5 ноября

Длинные выходные — всё. Вы как там?

На прошлой планёрке вы рассказывали, что были на маркетах, спектаклях, выставках и вечеринках. Ещё были рестораны: турецкий, индийский, мексиканский, ух!

Потираем ручки в предвкушении ваших впечатлений после длинных выходных. Ну, рассказывайте же! Где были?

Комментарии

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Ксенич
9 ноября 2025, 12:12

Прошлая неделя была очень рабочая! Поэтому очень кстати получилось, что премьера документалки о шаманах Горной Шории состоялась прямо в офисе, достаточно было спуститься на этаж ниже) Фильм интересный + много красивой тайги посмотреть можно будет в соцсетях телеканала «Наша Сибирь».

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Софа
8 ноября 2025, 02:57

Чет много всего, хотя и размеренно, без высунутого языка! 1. Погружалась в сказку и волшебство на выставке «Жили-были. Царство русской сказки» 2. Праздновала Хэллоуин в ушах Гоблинессы под ароматы глинтвейна и за просмотром «Коралина в стране кошмаров», востооорг 3. Была в Подземном музее Зарядья на неорусской выставке «Сокровенное — Живое». Оценила её маленьковость, зато все успела изучить и рассмотреть каждую деталь 4. Ещё был Циферблат с классной атмосферой квартир старой Москвы, кофе на шикарном балконе 5. Ну и поедания сырниковой версии Эдварда Каллена в Stim

А
Аноним
7 ноября 2025, 13:04

Оставлю свой отзыв с запозданием. Хэллоуин (впервые за долгое время) решили отметить стилизованной семейной съемкой (получилось достаточно кринжово, ахах). И играли в Страдающее Средневековье, я их большой фанат (любители этой настолки, отзовитесь! :)) А во вторник проходили прикольный квест по загадкам Тверского Кремля (вместо привычной эксркурсии). Рекомендую, но в более приятную погоду все-таки) А также посетили музей «Назад в детство» в Эммаусе, удивительная ностальгия для миллениалов, рекомендую!

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Арина | Kaver Team
6 ноября 2025, 22:55

Я что-то по ресторанам на прошлой неделе. Был скандинавский, итальянский и китайский, фото из китайского нет, максимально увлеклась курочкой в кисло-сладком) Взамен получите фоточку вечернего Екб)

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Лиза | Kaver Team
6 ноября 2025, 21:47

Я была в Питере и просто наслаждалась красотой 😭 Вот и вам фотографии красивые…

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Гриша
7 ноября 2025, 10:19

ооох... с первой прям захотелось в Питер! Повезло с погодой???

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Алёна
6 ноября 2025, 15:21

На выходных оказалась в столице мира и городе трудовой доблести (читай: Кемерово)! Повод приезда — 30 лет свадьбы родителей) В связи с этим был сделан герб семьи, т.к. срок обязывал) Ну, а еще отдельно хочется отметить лакшери условия перелёта и сомбачку мою любимую🤍 Вылазка на 4.000 км получилась😁

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Гриша
6 ноября 2025, 15:36

Алёна | Kaver Team, почему у вас кастрюли на голове?)

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Алёна
6 ноября 2025, 15:40

Григорий | Kaver Team, эта информация доступна только посвященным)

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Карина
6 ноября 2025, 09:10

Из вылазок куда-то был только завтрак в Оно того стоит. Не перестану повторять, что здесь самый вкусный меренговый рулет!

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Виктория
6 ноября 2025, 00:45

Что же было, что же было… Укатила в Питер, отдохнуть, погулять, подумать и посетить интересности. Побывала в галерее Путь на выставке про страхи. Все выставки являются психологическими. Это бы конечно посоветовала всем сходить и посетить. Посетила лекцию по музыке от Коли Редькина. Сходила в музей эмоций Погуляла по городу и очень вкусно ела О, ещё посетила Лютеранскую церковь и попала на экскурсию

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Юлия
5 ноября 2025, 17:57

1. Отметила Хэллоуин на славу сразу в нескольких барах города: Толк, Блокнот, Харатс🥂 2. Выиграла в конкурсе костюмов, собрала кучу комплиментов и восторженных взглядов💃🏻 3. Снова играла с друзьями в данжи, победила вампиров и ушла спать спокойно 🦹‍ 4. Гуляла, любовалась снежинками и готовила дома вкусняшки🍕

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Софа
8 ноября 2025, 02:40

Юлия | Kaver Team, ты звезда! Красная!

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Екатерина
5 ноября 2025, 17:43

Итак, на этой неделе я подготовилась. Во-первых, как мать сочла своим долгом сводить сына на трёх котов. Это был провал по всем фронтам, но буду считать опытом (и постараюсь не ходить в нашу Филармонию) Во-вторых, сходили на выставку в музей изо, посмотрели Шишкина, красивое. В-третьих, сходили в Завтра, Кать, десерты просто ам! Доказательств нет, но если кто не пробовал, надо пробовать. В-четвертых, гуляли в бору, смотрели белок, приоделись они к зиме уже, мохнатые❤

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Ася | Kaver Team
5 ноября 2025, 16:14

Все выходные смотрела в забор. Забор отвечал взаимностью. Ещё много читала, отбивалась от вопросов будущей семьи о планах на жизнь и обнималась с моей уже родненькой эмо-принцессой. Было хорошо, но малооооо...

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Гриша
6 ноября 2025, 11:40

ахахах, представляю что там за эмо-прынцесса у тебя)))

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Ася | Kaver Team
6 ноября 2025, 11:53

Григорий | Kaver Team, все мы были в 12 лет эмо, так что представить очень легко:)

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Гриша
5 ноября 2025, 14:29

Я понял, что совсем не делаю фотографии в те самые замечательные моменты вылазок из дома, поэтому во вложении будут те, что сделались за выходные, бытового уровня)) 1. Около 2-3 недель боролся с осенней хандрой, дом превратился в олицетворение внутреннего состояния болезненного, поэтому было принято решение в первый свой выходной устроить генеральную уборку дома и параллельно в голове. Я один у кого это почему-то взаимосвязано? Выкинул кучу скляночек и лишнего из шкафов на кухне, подписал все нужное и избавился от коллекции различных солений от родственников )) 2. Ездил по всяким мебельным магазинам, благо буквально за половину дня переделали все "строительные дела". Решили наградить себя за производительность и побаловать шашлыком)) а еще играл в аэрохоккей, пил бабл ти (впервые), гулял по бульвару и просто наслаждался жизнью, всем спасибо, выходные были супер!

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Арина | Kaver Team
5 ноября 2025, 14:57

Григорий | Kaver Team, очень волнует судьба солений от родственников. Надеюсь, они попали в добрые руки!

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Юлия
5 ноября 2025, 15:07

Григорий | Kaver Team, генеральная уборка в доме = генеральная уборка в голове 💯

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Гриша
6 ноября 2025, 11:39

да этим соленьям уже несколько лет, они уже свое на моей полке отлежали ?? я бережно сложил их в пакет вместе со всякой тушенкой и консервами, и оставил у мусорного бака))

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Стася | Kaver Team
5 ноября 2025, 14:19

Очень классные праздники, но теперь нужно снова вспоминать как просыпаться по будильнику. На Хэллоуин играли с подругами в детективную игру и готовили много тематических вкусностей. А в понедельник (3 ноября) мы выступали в Доме Актeра с импров театром. У нас был первый SOLD OUT, чему мы все были невероятно рады. Была в трёх ролях: социофобная отличница, распорядитель игр на выживание, а потом ещe играла бандитку-колдунью

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Гриша
5 ноября 2025, 14:34

Урааа!! Поздравляю тебя с солдаутом!! Когда по телику уже будут показывать??

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Стася | Kaver Team
5 ноября 2025, 14:43

Григорий | Kaver Team, ахахах пора брать новые вершины😎

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Софа
8 ноября 2025, 02:40

Стася | Kaver Team, эти угощения просто сводят меня с ума! Креативщицы-рукодельницы)

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Василиса
5 ноября 2025, 14:04

В эти большие выходные в основном валялась на диване, но при этом удалось побывать на паре мероприятий: 1Велесова ночь, которая праздновалась днем, мероприятие классное, просто хотелось бы чтобы это была мега туса, а не детский утренник 2 лекция в национальном центре России, посвещенная символике России

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Юлия
5 ноября 2025, 13:09

Я смирилась, что мне никогда не переплюнуть Софу по количеству разных активностей, так что просто стартуем🥲: 1. Отметила свой день рождения! (Впервые за 10 лет 🫣) - Посетили с подругами батутный центр VananaPark (Для взрослых развлечений там не очень много, а персонал не рад с вами коммуницировать - не советую) - Вкусно ели и вкусно пили в «алло пицца» (Молочные коктейли - просто пушка, всем советую!) - В этой же пиццерии рукодельничали и болтали (Я заказала акриловые маркеры и гипсовые фигуры, мотивы которых напоминали мне Стамбул) 2. Посетила Велесову ночь! Это вам не хеллоуин, знаете ли 🤓 - Я влюбляюсь в славянскую мифологию всё больше, а мероприятия Кавра только помогают)) Если коротко - мероприятие очень советую! - Подробный отзыв оставила в комментариях события (https://kaverafisha.ru/moscow/events/slavyanskiyy-hellouin-ili-velesova-noch-304401) Из новых местечек - это всё, что я успела посетить)) После работы я как обычно дома: Английский и Творчество 🎨

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Гриша
5 ноября 2025, 14:16

ты машина нашей внутренней кавровой активности, спасибо тебе огромное, что ты с нами! А где и кем ты работаешь, если не секрет?))

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Юлия
5 ноября 2025, 15:03

Григорий | Kaver Team, как приятно🥹🫶🏻 Я ассистент генерального директора в небольшой группе бизнесов (сувенирная продукция). Не могу сказать что я здесь на своём месте, но пока на рынке ничего подходящего не вижу, к сожалению)

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Гриша
6 ноября 2025, 11:41

а кем бы ты хотела быть?)

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Юлия
6 ноября 2025, 13:08

Григорий | Kaver Team, я не знаю кем хочу стать когда вырасту) Все сферы деятельности, к которым прикасаюсь - поддаются мне. Но ни одна действительно не увлекала) Хотя позиция ассистента отчасти и хороша этим. Сегодня ты закупщик, завтра креатор, послезавтра айтишник, в четверг мастер производства, в пятницу СММ В целом, профессия ассистента - это классно, если руководитель сильный. А если он не растет - не растешь и ты. Мне кажется, я неплохой организатор, креативщик может какой-то.. но тяжело сказать, не пробовала же никогда это в более узком значении) В теории, потенциально я хороший руководитель, но сейчас может не хватать опыта, нужно поработать рядом с сильным плечом. А вот руководителем чего я могу стать… не знаю)) Знаю что люблю работать с людьми, знаю что люблю организовывать и придумывать что-то, люблю погружение в процесс и внимание к деталям.. и на этом усё)

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Юлия
6 ноября 2025, 13:16

Григорий | Kaver Team, я в этом плане очень завидую технарям)) Которые со школьной скамьи знают: я с головой уйду в физику, я в химию, я в программирование Обычно это узкие специальности и стабильность. Весь путь от школы до вуза (и рабочего места) - понятен. А ещё ты всегда востребован, если спец действительно хороший. А когда ты гуманитарий, да ещё и попробуй пойми какой… ☠☠☠ Вроде пробуешь всё, к чему можешь прикоснуться, и успехи, результаты везде есть. Да только вот что действительно тебя манит - неизвестно)) Может однажды и вахты в Сибирь попробую, ну чтоб наверняка знать, моё или нет))

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Гриша
6 ноября 2025, 15:39

Юлия, дааа, жизнь штука такая)) всегда чего-то хочется нового и интересного ) глядишь, может и в что-то кавровое занесет….)) Когда путь понятен в этом даже что-то есть, например, возможность отвлечься на жизнь ))

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Юлия
6 ноября 2025, 16:46

Григорий | Kaver Team, Кавровое говоришь? Почему бы и нет в целом) Буду вакансии мониторить 😁

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