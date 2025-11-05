Какдела-планёрка #7: 5 ноября

На прошлой планёрке вы рассказывали, что были на маркетах, спектаклях, выставках и вечеринках. Ещё были рестораны: турецкий, индийский, мексиканский, ух!
Потираем ручки в предвкушении ваших впечатлений после длинных выходных. Ну, рассказывайте же! Где были?
Прошлая неделя была очень рабочая! Поэтому очень кстати получилось, что премьера документалки о шаманах Горной Шории состоялась прямо в офисе, достаточно было спуститься на этаж ниже) Фильм интересный + много красивой тайги посмотреть можно будет в соцсетях телеканала «Наша Сибирь».