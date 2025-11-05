Какдела-планёрка #7: 5 ноября

Длинные выходные — всё. Вы как там?

На прошлой планёрке вы рассказывали, что были на маркетах, спектаклях, выставках и вечеринках. Ещё были рестораны: турецкий, индийский, мексиканский, ух!

Потираем ручки в предвкушении ваших впечатлений после длинных выходных. Ну, рассказывайте же! Где были?