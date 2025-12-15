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Какдела-планёрка #13: 15 декабря

Ждём тебя в то же время и на том же месте

Мастер-класс по вайбкодингу, экскурсия по подводной лодке, катания на электросанках, выставка «Здравствуйте. Спасибо» и танцующий Чичиков — это и многое другое мы обсудили на прошлой планёрке

Чем запомнилась эта неделя? Расскажи и покажи :) 

Пока мы жили эту жизнь, наша планёрка приоделась в новые обложки — не пожалеем же своих сердец!

Комментарии

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Гриша
17 декабря 2025, 14:59

В этот раз я подготовился 😈 Я был на новогоднем базаре. Есть ощущение, что он с каждым разом становится масштабнее и от этого интереснее 🔥 здорово, что каждый раз по разному, так как мастера меняются Ездили на новую площадку для собак в центре города, балдели Готовили кушать и кайфовали от выходных под просмотр очень странных дел, досмотрели второй сезон, нооо до нового года боюсь не успеем ((

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Юлия
15 декабря 2025, 23:53

На этой неделе не так насыщенно как хотелось бы, а всё потому что: 1) активно получаю, упаковываю и отправляю подарки близким со всего мира 💔 2) тренируюсь в формате 2/1 3) каждые 2 дня готовлю новые ПП рецепты 4) пытаюсь впитывать всю информацию с нового учебника по англу Но! Посетила Люмисферу❤‍ Вокалистка немного забрала красок у этого концерта, и звук был не такой «живой» как ожидалось, но я в восторге!💔 В выходные забежала на фестиваль, посвященный керамике - но он меня разочаровал. Большинство изделий однотипные, цены завышены на мой взгляд, а афиша в кавре дала дезинфу - мероприятие было не бесплатным, ну и с адресом надо было покумекать. В любом случае - неделя неплохая. Следующая обещает быть более насыщенной)))

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Гриша
16 декабря 2025, 10:47

*5) еще отправляешь подарки )) спасибо за новогодний презент!!!

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Юлия
16 декабря 2025, 16:32

Григорий | Kaver Team, ахахаха 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

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Саша | Kaver Team
15 декабря 2025, 14:26

Пережила свой первый комиккон! Не смотря на целых три дня, времени отчаянно не хватило. Так и не дошла до игровой зоны в полётах между презентациями и автограф-сессиями 😅 но было дико круто очутиться в родном гнезде и бегать среди существ своего вида! Кто-то в очереди наклеил мне на рюкзак наклейку с милым котей. Это все, что нужно знать про гик-комьюнити.

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Гриша
15 декабря 2025, 14:30

Саша, ты крутая! Завидую !!!!

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Юлия
15 декабря 2025, 23:43

Саша | Kaver Team, была на этом мероприятии в прошлом году. Как-то было чересчур много волшебных людей рядом. Не очень комфортно 🥲 Но, вероятнее всего, просто не мой формат. Рада что тебе понравилось! ❤‍

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Саша | Kaver Team
16 декабря 2025, 22:43

Юлия, спасибо! Да, это очень на любителя штука, там надо какую-то свою волну ловить

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Саша | Kaver Team
16 декабря 2025, 22:43

Григорий | Kaver Team, спасибо! Это правда было огненно!

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