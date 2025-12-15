Какдела-планёрка #13: 15 декабря

Ждём тебя в то же время и на том же месте

Мастер-класс по вайбкодингу, экскурсия по подводной лодке, катания на электросанках, выставка «Здравствуйте. Спасибо» и танцующий Чичиков — это и многое другое мы обсудили на прошлой планёрке.

Чем запомнилась эта неделя? Расскажи и покажи :)

Пока мы жили эту жизнь, наша планёрка приоделась в новые обложки — не пожалеем же своих сердец!