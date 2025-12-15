Какдела-планёрка #13: 15 декабря

Мастер-класс по вайбкодингу, экскурсия по подводной лодке, катания на электросанках, выставка «Здравствуйте. Спасибо» и танцующий Чичиков — это и многое другое мы обсудили на прошлой планёрке.
Чем запомнилась эта неделя? Расскажи и покажи :)
Пока мы жили эту жизнь, наша планёрка приоделась в новые обложки — не пожалеем же своих сердец!
В этот раз я подготовился 😈 Я был на новогоднем базаре. Есть ощущение, что он с каждым разом становится масштабнее и от этого интереснее 🔥 здорово, что каждый раз по разному, так как мастера меняются Ездили на новую площадку для собак в центре города, балдели Готовили кушать и кайфовали от выходных под просмотр очень странных дел, досмотрели второй сезон, нооо до нового года боюсь не успеем ((