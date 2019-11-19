Как заразиться музыкой?

Я с самого детства мечтала заниматься музыкой. Каждый раз я шла на музыкальные занятия в детском саду с огромной радостью и счастьем, что вот-вот, сейчас, педагог даст мне поиграть на фортепиано. Я очень любила петь и выступать на всех праздниках. И вот, когда встал выбор о том, куда же я пойду учиться, на танцы, в художественную школу или вообще, подамся в спорт... Моя мама, не раздумывая, повела меня в Детскую хоровую школу 52 им. Т. В. Белоусовой, г. Междуреченск. И я очень благодарна, что мои родители поддержали меня в выборе занятия, и помогали во всем. За годы обучения в музыкальной школе я полюбила все: сцена стала моим вторым домом)) Бесконечные репетиции, концерты, конкурсы, счастливые лица зрителей. Родной класс фортепиано, кабинеты сольфеджио и музыкальной литературы. Любимые и самые лучшие учителя, которые не бросят в трудную минуту, дадут волшебного пинка, если надо и поддержат добрыми словами. В эти моменты я чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. На пороге окончания школы я сразу решила, чем я буду заниматься в будущем...учить детей музыке)) Прививать любовь к этому замечательному искусству)) Что может быть лучшей мотивацией? Конечно успех! И для маленького человека, и для взрослого - это чувство окрыленности, прилива сил для новых свершений и побед. А главное интерес и желание заниматься тем, что получается!