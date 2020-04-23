Как выпить кофе с актерами сериала “Друзья” и сняться в спецвыпуске?

Ты и пятеро твоих друзей могут выиграть кофе с актерами сериала “Друзья”. Эта акция проводится в рамках All In Challenge, где звезды помогают собрать деньги для социально незащищенных груп населения. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер выложили в своих соцсетях пост, в котором предлагают поклонникам принять участие в аукционе, победители которого смогут посетить съемки спецвыпуска «Друзей» для HBO Max. Каждый может пожертвовать сумму от 10 до 200 долларов и выиграть заветный приз. Победитель будет определен случайным образом, но у тех, кто пожертвует большую сумму, шансы будут выше. Все собранные средства (в том числе от тех, кому победить не удастся) направят благотворительным организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые помогают в борьбе с голодом. В All In Challenge приняли участие многие мировые звезды. Так, Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо предложили сделать пожертвование за возможность сняться в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где у актеров главные роли. Мэттью Макконахи пообещал сводить победителя челленджа All In Challenge на футбольный матч команды Университета штата Техас в Остине, а Райан Рейнольдс и Хью Джекман даже пообещали прекратить свою давнюю шуточную вражду, чтобы поддержать акцию.