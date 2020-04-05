Как выглядели музы великих художников

Раскрываем секреты и показываем, как на самом деле выглядели женщины, изображённые на известных картинах. Викторина Мёран, модель Эдуарда МанеНадежда Забела-Врубель, муза Михаила ВрубеляАнна Мак-Нейл Уистлер, модель Джеймса Уистлера Мися Серт, натурщица Огюста Ренуара, Боннара и других Княгиню Зинаиду Юсупову писали Валентин Серов, Франсуа Фламенг и другие Жоржетта Бергер, муза Рене Магритта Императрица Мария Федоровна позировала для Владимира Маковского, Визеля, Кошелева и других Екатерина Рачковская, модель Василия Сурикова Ла Гулю, модель Тулуз-Лотрека Виржини Готро, модель Джона Сарджента