КАК ВАЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ!

В Кемерово и Новокузнецке проходит "ЭХО ЛЮБИМОВКИ". В формате читок актёры Кемеровского и Новокузнецкого театра драмы покажут и расскажут зрителям об актуальных темах и важных проблемах, о которых пишут драматурги в 2019 году. Всё прочитанные пьесы попали в шорт-лист конкурса новой драматургии "Любимовка". Для кузбасских зрителей открывается возможность быть на пике новых тенденций. Увидеть, услышать и понять то, что через год станет популярным. Приятно, что театры организовали обмен. Сегодня 30 ноября в 19.00 кемеровчане смогут увидеть читку в исполнении Новокузнецкого театра "Финист ясный сокол". Режиссёр читки Андрей Грачев. Для тех зрителей, кто готов немедленно пойти в театр - это шанс!! Шанс увидеть актёров, идею, мнение, проблему. Я почитала пьесы, посмотрела читки и мне кажется, что в конце 2019 года главный тренд в искусстве - быть честным.