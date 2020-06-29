Как собраться на пикник

Настала пора пикников! Сделали подробную инструкцию, которая поможет подготовить крутой пикник. Собери «корзинку» Корзинка для пикника — это, конечно, классика, но это название более чем условное: все необходимое можно сложить в рюкзак, хлопковую авоську или специальную сумку-холодильник. Кроме самой еды понадобится подстилка или покрывало — в идеале достаточно плотные, чтобы сидеть на прохладной и влажноватой почве. Не забудь про столовые приборы, тарелки и стаканы, а также захвати салфетки (обычные и влажные) и антисептик — сейчас на дезинфекции лучше не экономить. Продумай меню Главные правила, касающееся еды для пикника: она должна быть удобной для транспортировки, не требовать разогрева, а в идеале и столовых приборов. Поэтому сложные блюда оставь для домашнего ужина, а на пикник захвати что-то порционное и компактное. Отлично подойдут сэндвичи любого формата, от классических бутербродов (сложи их заранее или захвати с собой нарезанные ингредиенты, чтобы собирать уже во время пикника) до роллов в лаваше или даже японских онигири — рисовых треугольников в листах нори. Какой летний пикник без фруктов и ягод: помой и разложи по контейнерам, чтобы не повредить при транспортировке (крупные плоды лучше заранее порезать на порционные дольки). И конечно, возьми напитки: в жаркий день лучше пить побольше, чтобы избежать обезвоживания и перегрева. Спланируй досуг Хотя перекус на природе — сердце любого пикника, он не ограничивается приемом пищи, поэтому подумайте и о других активностях. Если ты идешь на пикник в компании, захвати несложную настольную игру вроде Uno или инвентарь для чего-то подвижного — например, легкий мяч или фрисби. Если же пикник будет моментом уединения (да, отправиться на природу в одиночку — ничуть не хуже, чем с друзьями), то захвати книгу, которая поможет отвлечься от рутинных дел, — лежа на траве или в гамаке, читать на порядок приятнее, чем дома. Экипируйся Надевай удобные вещи и подходящую обувь. Даже если вш пикник планируется в ухоженном городском парке, строгую и тесную одежду, которую жалко испачкать, лучше оставить для другого случая — мало удовольствия в том, чтобы все время следить, как бы не помять рубашку и не поставить пятно на брюках. Обязательно захвати головной убор и не пренебрегай солнцезащитными средствами, а еще помни про репелленты от насекомых: комары — это, скорее всего, не тот контакт с природой, которого тебе хочется.