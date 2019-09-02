Как смайлы выражают наши эмоции

Интернет общение появилось относительно недавно, и люди общались вживую, собирались большими компаниями и придумывали, как провести время вместе. А если хотели пообщаться с родственниками и знакомыми, что живут далеко от дома, использовали бумажные письма, которые доставлялись в течении недели, а некоторые месяца. Сейчас не приходится долго ждать, чтобы получить письмо. В сообщениях часто используются смайлы, которые отражают эмоции и чувства. Как смайлы отражают наши эмоции и как это возникло? Первые смайлики появились не в интернете, а по случаю слияния двух страховых компаний в одну корпорацию в Америке. Задорную улыбающуюся рожицу нарисовал Харви Бэлл в декабре 1963 года. А первым, кто запатентовал смайлик считается француз Франклин Лоуфрани в 1971 году. Компьютерные технологии ускорили передачу информации и внесли существенные изменения в трактовку и содержание самой информации. Интернет стал хранилищем огромного количества информации, и превратился в коммуникационное пространство, в котором происходи непрерывное взаимодействие большого числа людей. Из-за компьютеризации общества серьезной трансформации подвергся процесс общения. Живое общение незамедлительно уходило в стороны, а выражать эмоции и чувства – любовь, горе, печаль радость и т.д. –, требовалось. Так возникла необходимость дополнительных сетевых вспомогательных элементов. Это стало толчком для изменения традиционного языка общения и обеспечение его окраской. Так в последствие, слова и предложения, собеседники выражали одним элементом – смайлом. Смайл – это стилизованное графическое изображение, которое отражает эмоции и чувства, присущие людям. При общении в социальных сетях мы не видим лицо собеседника, остается только догадываться, что он испытывает и какое у него настроение, поэтому выразить это помогают специальные значки, которые теперь демонстрируются во всплывающем окне при описании чувств и эмоций. За 25 лет смайл стал неизменным атрибутом электронного общения и сейчас трудно представить себе, как можно без них обходиться.