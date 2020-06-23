Как слушать виниловые пластинки

В середине 2000-х все заговорили о возвращении винила. За прошедшие 15 лет в США он стал единственным физическим носителем музыки, продажи которого не сократились, а наоборот - выросли. По 2018 в Штатах продалось почти 17 млн ??новых пластинок. А еще есть большой рынок перепродажи. И этот виниловый бум - не просто ностальгия. Опрос ICM показывает, что больше всего покупают пластинки люди, которым сейчас 25-34 года. То есть не те, кто с нежностью вспоминает прошлое, а те, кто ищет подлинность сегодня. Сейчас много говорят о появлении HD винила. Его производство сочетает цифровые и аналоговые технологии. Главное отличие - в матрице, с которой отжимают пластинки. Ее моделируют в 3D, а дорожки наносят лазерной гравировкой. Так можно достичь более точной передачи звука и уменьшить количество брака на производстве. Такие пластинки можно играть и на старых проигрывателях, и на специально созданных под HD. Это первая серьезная перемена в технологии производства пластинок за долгое время. Что касается проигрывателей, то на Kickstarter периодически запускают производство всяких странных моделей. Например, без опорного диска, на который ставится пластинка. Наиболее приемлемый вариант средней цены - это проигрыватель со встроенным фонокорректором, который можно выключать. Это дает возможность прокачивать систему в будущем. В бюджетных проигрывателях тонарм (рычаг, на который крепится игла) не регулируется - невозможно выставить необходимое давление на иглу, поэтому она может проскакивать на некоторых дорожках или, наоборот, играть одно слово по кругу. Как ухаживать за винилом На пластинку садится пыль. Поэтому всегда перед прослушиванием нужно пройтись по ней антистатическим щеточкой, что снимет ворсинки, пыль, шерсть животных. Пластинку стоит брать только с краю, где нет записи. Если касаться звуковых дорожек пальцами, жир от кожи попадает туда и влияет на звук. Также важно очищать иглу, потому что на нее попадает грязь с дорожек. Еще один способ ухода: мытье пластинок. Оно происходит на специальных машинках - существуют вакуумные ультразвуковые. Как выбрать пластинку Amazon тоже продает пластинки, но магии не происходит, потому что виниловый магазин - больше, чем место покупки. Туда надо прийти, поговорить, поймать эмоцию, узнать, что человек, с которым ты говоришь, например, тоже любит Portugal.The Man. Конечно, Amazon пришлет тебе письмо: «Классный выбор, чувак», но такое же письмо получит каждый. Вокруг рекорд-сторов часто развивается своя тусовка и культура. Например, крупнейший в мире независимый магазин винила Amoeba в Лос-Анджелесе проводит у себя автограф-сессии и концерты, где можно услышать LP или Young Fathers. Некоторые магазины собирают вокруг себя артистов и создают собственные лейблы. Один из легендарных кейсов - кельнский Kompakt. Он начинался как магазин винила, а сейчас также выпускает электронную музыку и имеет дистрибьюторскую агентство. Мюнхенский Public Possession стал хабом, где сочетается магазин винила, одежды и принтов, собственный лейбл и площадка для лекций и встреч. Еще одна составляющая виниловой культуры - автографы музыкантов. Ценные пластинки - те, что ты подписал на концерте лично. Другая важная часть виниловой эстетики - обложки альбомов. Именно на виниле они имеют достаточно большой размер, поэтому удобно рассматривать детали.