Как пьют кофе в разных странах

Если доступ к кофейням тебе пока закрыт, показываем какой кофе любят пить жители других стран. Заодно можешь попробовать соорудить что-то дома. Яичный кофе (Вьетнам) Яичный желток со сгущенным молоком, сахаром и горячим кофе. Лапландский кофе (Финляндия) Лапландский сыр, залитый кофе. Эспрессо по-римски (Италия) Эспрессо с долькой лимонаЛагрима (Аргентина) В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе.Бонбон (Испания) Эспрессо со сгущенным молоком.Кофе со специями (Марокко) Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами.Кофе с чаем (Гонконг)Фраппе (Греция) Кофе, мороженое, молоко и ледяная водаФарисей (Германия) Обильная шапка из взбитых сливок и приличная порция рома в кофе.Кофе с чесноком и медом (Турция)Кофе с апельсином (Ямайка)