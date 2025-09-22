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Как прошла твоя неделя? Планёрка №1

Делимся впечатлениями и вдохновляемся друг другом

Представь, что мы собрались у кулера понедельничным утром, болтаем о выходных, предлагаем друг другу идеи для прогулок, светских выходов, уютных посиделок и прочего-прочего.

Чем тебе запомнилась прошлая неделя? Куда советуешь сходить? Мероприятия, пароли, явки, ссылки и фото приветствуются. Это пост, где главный автор ты! :) 

Комментарии

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Даурских Ольга
30 сентября 2025, 21:40

Опера Турандот г Екатеринбург. Потрясающие декорации и костюмы. А когда выкатился огромный золотой трон я кажется даже рот приоткрыла😃 Была причина удивлена постановкой (не все выступления этого театра мне нравятся) С удовольствием бы посетила ещё раз спектакль, чтобы более детально разглядеть костюмы, так как это моя отдельная любовь ❤

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Алексей
29 сентября 2025, 04:02

Впервые посетил г. Санкт-Петербург . Остался с положительными эмоциями . Следующий маршрут - Карелия

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Гриша
29 сентября 2025, 11:14

как там в с погодой в это время года было? повезло или морозяка?)

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Алексей
29 сентября 2025, 11:32

Григорий | Kaver Team, было дождливо временами , но ветер теплый был .

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Константин
28 сентября 2025, 12:54

Ходил на спектакль «Дракон» в Театр им. Акимова в СПб. В течении недели снимал сериал 😅

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Софа
23 сентября 2025, 13:49

Летала аж на Кузбасс! Гостила в Кемерово: - ездила в заповедник, смотреть на наскальные рисунки - была на выставке угля - была в музее шахтёров - много-много ела :))

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Сидоренко Сергей
23 сентября 2025, 02:29

Казань, в сентябрь решил подарить дополнительный месяц лета, среди недели пропадал на работе (недавно вернулся из отпуска и меня завалили задачами) На выходных сходил на тренировку по стрельбе из лука, после поехал на велосипеде по городу, ощущения реально как летом, если не смотреть на местами пожелтевшие деревья. В воскресенье как следует выспался и из дома выбрался только под вечер в кино, точнее Киноклуб "Место". Смотрели и потом обсуждали "Фрау" Любови Мульменко. Хороший фильм, и несмотря на отсутствие Хэппи энда, приятные ощущения после просмотра.

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Vlad
23 сентября 2025, 00:24

В среду в философский клуб в Казюкофе, а потом в юо Frank в Сене; В четверг в философский клуб в Milutin palace, а потом в Ginoteca; В субботу в философский клуб в CODE505, а потом в Twin Peaks.

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Софа
23 сентября 2025, 13:44

Vlad, тебя так захватила философия?)

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Vlad
24 сентября 2025, 03:15

Комьюнити-Софа | Kaver Team, это весьма приятное чувство - понимать мир еще немного лучше. И интереснее, чем формат лекций)

А
Аноним
22 сентября 2025, 21:23

Были с приятельницей на маркете Мосвинтаж, посмотрели винтажные журналы мод и принты. А потом вдохновились выставкой картин Брюллова в Новой Третьяковке (очень рекомендую!)

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Екатерина
22 сентября 2025, 20:50

Гуляла по набережной Новосибирска и пила лимонад в Art lounge, было тепло, вкусно и красиво🥹

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Марат
22 сентября 2025, 20:25

На выходных поменял обивку на кухонных стульях и нашёл крутую площадку с полосой препятствий для детей (теперь все тело болит)

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Карина
22 сентября 2025, 20:16

Любовалась осенью и много читала. Активности были в будни: театр, тур по барам, винный вечер. В выходные хотелось тишины!

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Alexey
22 сентября 2025, 20:14

В субботу был в Италии на винной дегустации, а в воскресенье наслаждался архитектурой ацтеков в Мексике(ночью просто отпад)

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Екатерина
22 сентября 2025, 20:47

Alexey, в следующий раз соберетесь, зовите!

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Ольга
22 сентября 2025, 17:50

Устроили с подружками марафон Сумерек.

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Ксенич
22 сентября 2025, 16:18

В Кемерово привезли картины Шишкина и золотую осень. Понравилось очень и то, и другое ))

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Василиса
22 сентября 2025, 15:06

На этих выходных я участвовала в эстафетном забеге среди гос служащих, наша команда заняла почётное 6 место из 12 возможных. После соревнований я пошла пить пиво в бар с министерством природы, где мне активно сватали одного мужика. P S мы договорились на следующий забег в эту субботу

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Виктория
22 сентября 2025, 15:04

Потрясающая выдалась неделя. Успела сходить на концерт Обстоятельств, а так как он проходил в Москвариум, то ещё и рыбок посмотреть. Так же успела на «Продленка», которая проходила в Слад 3 и послушать своих любимчиков (Кто такой Эльдар и Неаринаменя). Советую следить за этим местом, ребята часто зовут очень интересных только набирающих популярность артистов. И сходить на матч по регби, скоро сезон закрывается(

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Юлия
22 сентября 2025, 15:02

Уехала на той неделе в Стамбул) Всем смело могу советовать посещение 😁🫶🏻

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