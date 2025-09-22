Как прошла твоя неделя? Планёрка №1

Представь, что мы собрались у кулера понедельничным утром, болтаем о выходных, предлагаем друг другу идеи для прогулок, светских выходов, уютных посиделок и прочего-прочего.

Чем тебе запомнилась прошлая неделя? Куда советуешь сходить? Мероприятия, пароли, явки, ссылки и фото приветствуются. Это пост, где главный автор ты! :)