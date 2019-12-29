Как приготовить «кофе по-петербургски»?

В Петербурге утвердили официальный рецепт фирменного кофе. Как сообщает «Российская газета», он создавался на базе Музея кофе, а утверждал его сам Смольный. Вооружайтесь туркой - публикую тот самый рецепт. Нам понадобится: - 18 граммов свежеобжаренной арабики; - 80 мл горячей воды; - 1-2 ложки молочной пены. Как приготовить? Варим двойной эспрессо. Параллельно взбиваем молочную пену. Добавляем пену в эспрессо, а ещё наливаем немного горячей воды. Важная деталь: подаём кофе по-петербургски в сопровождении стакана воды (культурная столица всё-таки). Молочная пена символизирует Белые ночи. Такой кофе получается не слишком крепким, с ярким и насыщенным вкусом.