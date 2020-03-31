Как модные дома помогают во время коронавируса

Модные бренды не остаются в стороне в борьбе с пандемией коронавируса и приходят на помощь обществу. Так, модная марка Prada запустила производство медицинских масок и комбинезонов. Prada уже сделал 80 000 медицинских комбинезонов и 110 000 масок, которые будут переданы персоналу больниц итальянского региона Тоскана. План бренда по помощи медработникам, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией, предусматривает ежедневные поставки вплоть до 6 апреля. Burberry также не остается в стороне: бренд планирует поставлять средства защиты для сотрудников медучреждений по всей Великобритании - медицинские маски, защитные маски не медицинского назначения и халаты и комбинезоны. Модный дом Chanel также присоединяется к общим усилиям по борьбе с эпидемией коронавируса. Фабрики, принадлежащие бренду, готовы начать производство защитных масок и медицинских халатов для больниц во Франции. По словам представителей Chanel, в компании ждут только одобрения подготовленных прототипов масок и халатов французскими властями.