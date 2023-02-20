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Как добавить своё мероприятие в Кавёр?

Если ты организуешь что-то интересное в Москве или Санкт-Петербурге, а мы об этом не знаем — самое время познакомиться!

Что будет в статье:

  1. - Условия публикации
  2. - Где есть Кавёр?
  3. - Чек-лист идеального анонса события
  4. - Куда присылать анонс
  5. - Когда присылать 

Условия публикации

Мы бесплатно публикуем события и места в приложении, не берём ни копеечки с организаторов. Но тщательно фильтруем, публикуем далеко не всё и не даём консультаций, почему «да» или почему «нет». 

Общие контуры таковы:

Что нам подходит: необычное, современно-культурное, (само)познавательное, развлекательное, эстетичное. 

Не наш формат: военно-патриотическое, детское, классическое, бизнес. 

Где есть Кавёр?

Сейчас публикуем события в 11 городах России.

У нас есть города с населением в миллион и более человек: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск.

Также афиши есть в Сочи и городе Кемерово.

Принимаем и выкладываем анонсы онлайн-событий.

Чек-лист идеального анонса события

[  ] Название мероприятия
[  ] Описание: подробная программа, кто выступает и т.д.
[  ] Афиша в вертикальном формате (точный размер 550*760 px). Если нет афиши или она квадратная, нестрашно. Желательно, чтобы на афише не было/по минимуму был текст. Афишу можно заменить хорошим фото, иллюстрирующим событие.
[ ] Фото для иллюстрации: фото места, выступающих, атмосферы. Чем эстетичнее и эмоциональнее фото, тем больше шансов на вовлечённость пользователей! И тем больше шансов попасть к нам в афишу ;) 
[ ] Адрес: город, локация, улица, если нужно — подробности, как пройти.
[ ] Дата, время начала, продолжительность
[ ] Стоимость
[ ] Возрастной ценз
[ ] Ссылка на покупку билетов либо на регистрацию. Если ссылки нет — инструкция, как попасть.
[ ] Ссылка на соцсети и/или номер телефона для связи.
[ ] Текст анонса мы бережно отредактируем, так что  можно присылать максимально подробное описание. 

Куда присылать анонс

Мы принимаем заявки на публикацию с помощью дружелюбного бота, который по шагам расспросит тебя о мероприятии. Это удобно делать на нашем сайте.

Если у тебя есть чатик с редакторами с названием а-ля «Йогические Стендапы & Кавёр» — присылай всё туда, можно обойтись без бота :)

Когда присылать 

Приходи с анонсом чем раньше, тем лучше! Но не позже чем за неделю до начала мероприятия, если мы ещё не публиковали твои события в Кавре.

Если мы уже познакомились и твои анонсы бывали в Кавре, то ждём информацию за 3 рабочих дня до начала мероприятия. 

Ну вот и всё. Эту инструкцию будем дополнять, вопросики можно задавать в тг редакции @redkaver.

Что есть в статье:

  1. Условия публикации
  2. Где есть Кавёр?
  3. Чек-лист идеального анонса события
  4. Куда присылать анонс
  5. Когда присылать 

Комментарии

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Оксана
26 июля 2025, 18:32

Хочу сделать отписку на платную верстю( списание денег отмените )

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Ариша | Kaver Team
28 июля 2025, 08:53

Оксана, Привет! Можешь написать нам в тг @kaverapp нашей техподдержки, там тебе помогут:)

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Тимур
1 июня 2025, 14:17

как отписку делать?

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Гриша
3 июня 2025, 12:14

Тимур, привет Напиши нам в тг техподдержки @kaverapp, поможем ;)

U№
User №528831
13 ноября 2023, 09:10

Очень удобное приложение 🔥

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