Как добавить своё мероприятие в Кавёр?

Условия публикации
Мы бесплатно публикуем события и места в приложении, не берём ни копеечки с организаторов. Но тщательно фильтруем, публикуем далеко не всё и не даём консультаций, почему «да» или почему «нет».
Общие контуры таковы:
Что нам подходит: необычное, современно-культурное, (само)познавательное, развлекательное, эстетичное.
Не наш формат: военно-патриотическое, детское, классическое, бизнес.
Где есть Кавёр?
Сейчас публикуем события в 11 городах России.
У нас есть города с населением в миллион и более человек: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск.
Также афиши есть в Сочи и городе Кемерово.
Принимаем и выкладываем анонсы онлайн-событий.
Чек-лист идеального анонса события
[ ] Название мероприятия
[ ] Описание: подробная программа, кто выступает и т.д.
[ ] Афиша в вертикальном формате (точный размер 550*760 px). Если нет афиши или она квадратная, нестрашно. Желательно, чтобы на афише не было/по минимуму был текст. Афишу можно заменить хорошим фото, иллюстрирующим событие.
[ ] Фото для иллюстрации: фото места, выступающих, атмосферы. Чем эстетичнее и эмоциональнее фото, тем больше шансов на вовлечённость пользователей! И тем больше шансов попасть к нам в афишу ;)
[ ] Адрес: город, локация, улица, если нужно — подробности, как пройти.
[ ] Дата, время начала, продолжительность
[ ] Стоимость
[ ] Возрастной ценз
[ ] Ссылка на покупку билетов либо на регистрацию. Если ссылки нет — инструкция, как попасть.
[ ] Ссылка на соцсети и/или номер телефона для связи.
[ ] Текст анонса мы бережно отредактируем, так что можно присылать максимально подробное описание.
Куда присылать анонс
Мы принимаем заявки на публикацию с помощью дружелюбного бота, который по шагам расспросит тебя о мероприятии. Это удобно делать на нашем сайте.
Если у тебя есть чатик с редакторами с названием а-ля «Йогические Стендапы & Кавёр» — присылай всё туда, можно обойтись без бота :)
Когда присылать
Приходи с анонсом чем раньше, тем лучше! Но не позже чем за неделю до начала мероприятия, если мы ещё не публиковали твои события в Кавре.
Если мы уже познакомились и твои анонсы бывали в Кавре, то ждём информацию за 3 рабочих дня до начала мероприятия.
Ну вот и всё. Эту инструкцию будем дополнять, вопросики можно задавать в тг редакции @redkaver.
Хочу сделать отписку на платную верстю( списание денег отмените )