Поговорили с основательницей Каддл Пати Марией Зобниной о стеснении, окситоцине и личных границах на обнимательных вечеринках.

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Ты точно сталкивался с этим форматом событий: люди собираются вместе и обнимаются под чутким руководством ведущего. Вроде бы всё понятно, но вместе с тем... совершенно не понятно! А что, обнимашки с незнакомцами — это правда настолько прикольно? Как люди преодолевают неловкость? Как вообще это работает?

Мы решили не гадать, а спросить у эксперта — гештальт-терапевта Марии Зобниной — основательницы сообщества и команды Каддл Пати в Москве, первого организатора каддл пати в России, развивающей формат с 2017 года.

Изображение предоставлено организатором

Что такое каддл?

Каддл Пати (Cuddle Party) дословно переводится как «обнимательная вечеринка». Но команда Марии вкладывает в это больше смысла, чем просто получение участниками приятной тактильности.

Каддл во многом про то, чтобы учиться понимать свои желания, просить, когда чего-то хочется, прекращать взаимодействие, когда насытился, или менять контакт, если он не подходит. Учиться отказывать и принимать отказ. На это направлены специальные упражнения в разогревающей части мероприятия.



Для нашей команды большая ценность — чтобы люди слышали себя, могли говорить о своих желаниях, отказывать, когда что-то не подходит, и принимать отказ другого человека.

Каддл — это не бездумные и быстрые обнимашки, а вдумчивая практика, направленная на то, чтобы слышать своё тело, постепенно сближаться с другими людьми и понимать, какого именно контакта хочется.

Как всё проходит?

Есть собеседование для новичков, где они знакомятся с ведущими, а ведущие — с ними. Организаторы рассказывают о формате, отвечают на вопросы. Человека спрашивают о нём самом: как он чувствует себя в обществе незнакомых людей, чего хочет от каддла, почему решил прийти.

Сам каддл начинается с общего круга, где люди знакомятся и немного рассказывают о себе. Ведущий повторяет правила. Затем участники проводят небольшую медитацию, чтобы лучше почувствовать своё тело, и делают упражнения, направленные на развитие чувствительности, установление контакта и исследование личных границ.

И только потом начинается свободная часть, где люди могут сближаться, подходить друг к другу, обниматься. А могут сидеть в уголке и наблюдать, потому что это пространство, в котором каждый выбирает, чем хочет заниматься, в рамках общих правил. Можно даже пойти на кухню, выпить чаю или перекусить чем-нибудь вкусным.

На вечеринку обнимашек можно прийти и ни разу не обняться. Ценность каддла не измеряется количеством полученных объятий. Для кого-то важным опытом может стать сама возможность находиться среди людей, чувствовать себя частью сообщества, при этом ни с кем не вступая в телесный контакт. Необязательно уже на первом каддле с кем-то много обниматься. Можно дать себе столько времени на освоение пространства и знакомство с людьми, сколько потребуется.

Во время свободной части участники всегда могут обратиться к ведущему за поддержкой. А в конце мероприятия есть завершающий круг, где все открыто обсуждают, кому как было, делятся переживаниями и впечатлениями.

Весь процесс каддла выстроен постепенно, чтобы естественные для многих людей тревога и неловкость были выносимыми. Такая структура помогает снизить тревогу, освоиться в пространстве и почувствовать себя комфортнее.

Интересно, что, с одной стороны, каждый каддл не похож на предыдущий, а с другой — с каждым посещением он обычно становится менее тревожным и более приятным.

Изображение предоставлено организатором

«Про что» обнимашки на каддле?

Они про окситоцин, нежность, заботу друг о друге, расслабление и отдых.

Про то, чтобы немного раствориться в ощущениях, выйти из головы, почувствовать своё тело и побыть в безопасности рядом с другими людьми.

Во взрослой жизни у нас не так много привычных и социально приемлемых способов получать нежность и тактильность за пределами романтических отношений. Каддл расширяет представление о телесной близости, о том, с кем и в каких формах её можно переживать.

Это возможность получать и дарить нежность, наслаждаться телесной близостью самой по себе, без ожидания романтического или сексуального продолжения.

Неудобные вопросы от новичка

Всей редакцией собрали неловкие вопросы, которые точно хочется задать перед первым походом на каддл.

А что, если я застесняюсь?

Стесняться нормально. Стесняется большинство участников, и даже ведущие иногда стесняются новичков. Это естественная реакция на новизну и сближение. Можно просто побыть в этом состоянии, дать себе время освоиться и постепенно входить в процесс.

А если никто не захочет со мной обниматься?

На каддле обычно много разных людей, поэтому велика вероятность встретить кого-то, с кем твоё желание контакта совпадёт. Но если в этом месте тебе понадобится поддержка, всегда можно подойти к ведущему, рассказать о своих сомнениях и страхах или поделиться тем, что тебе было сложно пережить отказ.

Что если я резко передумаю обниматься с другими?

Каддл как раз и создан для того, чтобы учиться говорить о том, что больше не хочется обниматься. Можно завершить контакт в любой момент, даже если ты сам его инициировал.



Согласие — это не однократное действие, а продолжающийся процесс. Если ты однажды согласился обниматься с человеком, это не значит, что теперь ты согласен обниматься с ним всегда. Согласие может быть на пять минут, на конкретное взаимодействие или на общение с этим человеком в рамках одного каддла. И даже в течение этого времени можно передумать.



Ты свободно можешь экспериментировать с формой отказа, учиться отказывать вежливо, честно и, по возможности, мягко. При этом точно не нужно оставаться в неприятном контакте ради комфорта другого человека.

Если я почувствую, что мне не ок в процессе?

Можно сказать другому человеку: «Извини, мне сейчас хочется закончить контакт, немного послушать себя и позаботиться о себе».



Можно побыть в одиночестве, отдохнуть, пойти на кухню выпить чаю. Также всегда можно обратиться к ведущему за поддержкой, в том числе если кто-то нарушает правила мероприятия или твои границы.

Лучше приходить одному, с партнёром или с друзьями?

В одиночку бывает легче услышать себя, хотя и более тревожно. Если ты приходишь с партнёром или друзьями, возможно, ты будешь больше ориентирован на них, чем на собственный процесс знакомства с пространством и новыми людьми.



У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому выбирай то, что больше подходит именно тебе.

В какой одежде лучше приходить?

В чистой и комфортной. Можно переодеться в пижаму или выбрать одежду в спортивном стиле, чтобы нигде ничего не тянуло, не сжимало и не было слишком открытых участков тела.

Есть ли какие-то способы заранее подготовиться к мероприятию?

Можно вступить в чат или канал сообщества, чтобы немного прочувствовать атмосферу. Можно написать в чате, рассказать о себе, поделиться тем, что собираешься прийти и волнуешься. И, конечно, ты заранее познакомишься с ведущим во время собеседования, сможешь задать все интересующие вопросы и поделиться своими опасениями.

Изображение предоставлено организатором

Редакция благодарит Марию и её команду за ответы на вопросы!

А ещё мы деликатно напоминаем, что найти компанию на каддл можно в нашем приложении. Просто смотри, кто поставил отметку «хочу пойти» на событие и пиши этим людям ;-)

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