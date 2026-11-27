Ты точно сталкивался с этим форматом событий: люди собираются вместе и обнимаются под чутким руководством ведущего. Вроде бы всё понятно, но вместе с тем... совершенно не понятно! А что, обнимашки с незнакомцами — это правда настолько прикольно? Как люди преодолевают неловкость? Как вообще это работает?
Мы решили не гадать, а спросить у эксперта — гештальт-терапевта Марии Зобниной — основательницы сообщества и команды Каддл Пати в Москве, первого организатора каддл пати в России, развивающей формат с 2017 года.
Что такое каддл?
Каддл Пати (Cuddle Party) дословно переводится как «обнимательная вечеринка». Но команда Марии вкладывает в это больше смысла, чем просто получение участниками приятной тактильности.
Каддл — это не бездумные и быстрые обнимашки, а вдумчивая практика, направленная на то, чтобы слышать своё тело, постепенно сближаться с другими людьми и понимать, какого именно контакта хочется.
Как всё проходит?
Есть собеседование для новичков, где они знакомятся с ведущими, а ведущие — с ними. Организаторы рассказывают о формате, отвечают на вопросы. Человека спрашивают о нём самом: как он чувствует себя в обществе незнакомых людей, чего хочет от каддла, почему решил прийти.
Сам каддл начинается с общего круга, где люди знакомятся и немного рассказывают о себе. Ведущий повторяет правила. Затем участники проводят небольшую медитацию, чтобы лучше почувствовать своё тело, и делают упражнения, направленные на развитие чувствительности, установление контакта и исследование личных границ.
И только потом начинается свободная часть, где люди могут сближаться, подходить друг к другу, обниматься. А могут сидеть в уголке и наблюдать, потому что это пространство, в котором каждый выбирает, чем хочет заниматься, в рамках общих правил. Можно даже пойти на кухню, выпить чаю или перекусить чем-нибудь вкусным.
Во время свободной части участники всегда могут обратиться к ведущему за поддержкой. А в конце мероприятия есть завершающий круг, где все открыто обсуждают, кому как было, делятся переживаниями и впечатлениями.
Весь процесс каддла выстроен постепенно, чтобы естественные для многих людей тревога и неловкость были выносимыми. Такая структура помогает снизить тревогу, освоиться в пространстве и почувствовать себя комфортнее.
Интересно, что, с одной стороны, каждый каддл не похож на предыдущий, а с другой — с каждым посещением он обычно становится менее тревожным и более приятным.
«Про что» обнимашки на каддле?
Они про окситоцин, нежность, заботу друг о друге, расслабление и отдых.
Про то, чтобы немного раствориться в ощущениях, выйти из головы, почувствовать своё тело и побыть в безопасности рядом с другими людьми.
Это возможность получать и дарить нежность, наслаждаться телесной близостью самой по себе, без ожидания романтического или сексуального продолжения.
Неудобные вопросы от новичка
Всей редакцией собрали неловкие вопросы, которые точно хочется задать перед первым походом на каддл.
А что, если я застесняюсь?
А если никто не захочет со мной обниматься?
Что если я резко передумаю обниматься с другими?
Если я почувствую, что мне не ок в процессе?
Лучше приходить одному, с партнёром или с друзьями?
В какой одежде лучше приходить?
Есть ли какие-то способы заранее подготовиться к мероприятию?
Редакция благодарит Марию и её команду за ответы на вопросы!
А ещё мы деликатно напоминаем, что найти компанию на каддл можно в нашем приложении. Просто смотри, кто поставил отметку «хочу пойти» на событие и пиши этим людям ;-)
Москва
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/Sense_Cuddle Для тех, кто хочет прикасаться. И оживать под прикосновениями. Каддл — это телесная практика с бережным...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://cuddle-party.ru/ Что такое «Каддл пати»? Это дружелюбная, безопасная площадка с тёплыми людьми и правилами, тут ты можешь ...
Санкт-Петербург