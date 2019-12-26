К ЗВЁЗДАМ, КАК НАЙТИ СЕБЯ В ДАЛЬНЕМ КОСМОСЕ

К звездам, как найти себя в дальнем космосе - рецензия на фильм "К звездам" с Бредом Питтом в главной роли с точки зрения психологии и прикладного психоанализа. На выходных подключил один из сервисов потокового видео или, как они сами себя называют, онлайн кинотеатр. Картинка на весь экран full-hd качества, детальная прорисовка всех деталей меня поразили и приятно порадовали, не ожидал, что такое возможно транслировать через интернет. Действительно, сложилось ощущения кинотеатра - четкая, яркая, я бы сказал, сочная картинка, без рекламы и каких-то лишних элементов поверх изображения, типа баннеров, логотипов, бегущей строки и прочих, отвлекающих внимание и мешающих восприятию элементов. Ну да ладно, к делу, то есть к фильму. Первым фильмом, который я загрузил для просмотра был "К звездам" с Бредом Питтом, новинка осени этого года, к тому же, фантастика, которую все так любят, и я в этом не стал исключением. Фильм во многом медитативный, что для фильмов о космосе, пожалуй, уже устоявшийся канон: люди ждут медленно разворачивающихся величественных звезд в непроглядной черноте космической ночи, пугающих и завораживающих своей холодной бесконечностью, планет, величаво плывущих в пустоте, внушающих трепет своими размерами. Все это в фильме есть, космоса хватает с избытком, герой успеет побывать и на Луне, и на Марсе, слетает в дальний космос, к Нептуну, на границу Солнечной системы. Между тем, существует и второй план этой медитативности, плавно разворачивающегося повествования, исследования жизни самого главного героя, Роя Макбрайда, роль которого сыграл Бред Питт. Каждый день Рой должен выполнять необычный ритуал: он приклеевает на шею лейкопластырем датчик для считывания пульса и разговаривает с невидимым собеседником глядя на себя в зеркало. Похоже, что его невидимый собеседник – компьютерная программа, безжалостно оценивающая психическое состояние космонавта. - Ваше психическое состояние - стабильно, - часто будет звучать на протяжении фильма. Должно быть, благодаря такой ежедневной само рефлексии и постоянным контролем над собой и своими эмоциями, герой остается живым в самых немыслимых поворотах сюжета, всегда трезво и точно принимая единственно верное в сложившейся ситуации решение. Он действует рационально и грамотно, и поэтому выживает, тогда как многие из его окружения гибнут словно "мухи", сталкиваясь с трагическими случайностями, которые, казалось бы, предсказать и вычислить невозможно. Герой остается с ровным пульсом и высокой осознанностью происходящего, иногда звучит его монолог с самим собой, констатирующий происходящее со стороны внешнего наблюдателя. То есть, его наблюдающая, рациональная и сознательная часть Я – постоянно и непрерывно отделена от переживающей, эмоциональной части Я, которой уже почти и не осталось, ее почти нет, на это указывают достаточно сухие и скупые фразы, которыми Рой описывает происходящее. Сложившаяся дисгармония оказывается полезной для карьеры космонавта главного героя, но заставляет его периодически страдать уколами воспоминаний о неудачных, несложившихся отношениях с женой, о своей непонятной для него самого, вынужденной холодности с нею, невозможности проявления чувств, герой болезненно ощущает свою бесчувственность. Эта холодность связана с космосом и с отцом, который стал героем и самым известным космонавтом, покорившим дальний космос. Рой вспоминает, что отец любил этот космос, мало уделял времени ему и семье, а потом и вовсе бросил их с матерью. Эта всепроникающая холодность космоса, отчужденность и одиночество, словно вирус или болезнь теперь передалась и ему, сыну своего отца. Постепенно он понимает связь своей потери эмоций с уходом отца из семьи, его собственным равнением на отца, любовью и почитанием его, стремлением стать таким же. Действительно, он становится таким же героем-космонавтом, равным, сыном, достойным своего отца и в чем-то даже его превзошедшим. Но он становится и таким же одиноким, отчужденным как отец, лишенным эмоций, достигающим поставленной цели слепком воли и сознания. И это осознание уже неприятно, болезненно, герой хочет вернуть себя, начать чувствовать и жить, вернуть жену и отношения с ней, перестать быть универсальным автоматом с ровным пульсом. И для этого он летит к Нептуну, на край Солнечной системы, за пределы досягаемости других людей, на край вселенной, чтобы встретиться с отцом и с ним расстаться. Там он обретает способность жить собственной жизнью и возвращает себе эмоции, переживающую часть своего Я. Внешний мотив спасения всего человечества просто удачно подворачивается, является внешним, оправдательным мотивом на пути внутреннего расследования главного героя и обретения им самого себя. Фильм убедительно показывает, что для развития, освобождения и обретения себя необходимо проделать внутреннюю работу, о том, что космос внешней жизни – лишь сменяемые декорации жизни внутренней, которая не меняется, либо меняется слабо, может поменяться лишь серый ландшафт лунной пустыни на рыже-красный песок Марса, но это и все. А чтобы действительно что-то изменилось необходимо встреча, либо реальная как это показано в фильме, либо в какой-либо иной форме, как это часто случается в кабинете у психоаналитика. Эта встреча с отцом –освобождающее переживание, не просто осознание, воспоминание или мысль, а именно глубокое переживание, охватывающее тебя целиком, будто ты один на краю Солнечной системы.. Эта встреча позволила Рою воссоединиться со своей переживающей частью себя, начать жить чувствуя и переживая, обычной человеческой жизнью, дала силы и взрывной импульс освободившейся, долго сдерживаемой энергии для возвращения на Землю, для встречи с женой и другими людьми.