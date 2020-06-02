Джоан Роулинг выпустит неизвестную ранее сказку «Икабог»

Несколько лет эта сказка хранилась на чердаке, и теперь Джоан Роулинг решила выкладывать по одной главе в неделю. Повесть была написана 10 лет назад и не имеет никакого отношения к Гарри Поттеру. «Я всегда хотела ее опубликовать, но после того, как был выпущен последний Поттер, я написала два романа для взрослых, и теперь, немного поколебавшись, я решила, что следующей выпущу ее», — написала Роулинг. Писательница рассказала, что до недавних пор эту историю слышали только двое ее детей. «Со временем я стала считать, что «Икабог» написан только для моей семьи. Рукопись отправилась на чердак, где она и была еще несколько недель назад», — добавила Роулинг. Кроме того, Роулинг объявила детский конкурс иллюстраций к этой книге: она планирует издать ее в ноябре. Роялти она пожертвует организациям, которые помогают наиболее пострадавшим от коронавируса группам людей.