ИсторияОднойКартины: "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе"

В этот раз рассказываем о картине Николай Ге “Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе” Царевич Алексей воспитывался матерью Евдокией Лопухиной, которая была противницей преобразований Петра I. Воспитываясь в такой среде, Алексей и сам стал противником своего отца. Ещё большую обиду он затаил, когда Петр сослал его мать в Суздальский монастырь.Как враг и заговорщик своего собственного отца, он бежал из России, а когда был возвращён, то был объявлен преступником, осуждён и предстал перед Петром I именно в таком обличье. Этот сюжет и изобразил на своей картине Николай Ге.