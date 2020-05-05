ИсторияОднойКартины: "Кухня" - Максимильен Люс

Сегодня рассказываем про картину Максимильена Люса “Кухня”, которая была написана в 1889 году. Хотя Люс предпочитал пейзажи выше всех предметов, он рисовал больше внутренних сцен, чем любой другой художник неоимпрессионистов. Его подход не был ни методическим, ни аналитическим; вместо этого он извлек свои сильные качества как художника из своего разнообразного, всеобъемлющего мировоззрения и интересов.Верный своему общественному сознанию как преданному анархисту, Люс стремился прийти к синтезу элементов, которые передали бы весь опыт современной городской жизни. Метод Люси был похож на метод Поля Синьяка; оба художника предпочли сначала изучить мотив с помощью исследований, проведенных на месте, которые они впоследствии разработали и реализовали в студии.