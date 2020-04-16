История одной картины: Татьяна Яблонская - Листья Тополя

В 83 года после инсульта Татьяна Яблонская оказалась в инвалидной коляске, правая рука парализована, масляная живопись ввиду требуемой точности и физической силы совершенно недоступна. Тогда она выучилась рисовать левой и взялась за пастель. Шесть лет, не выходя из своей квартиры, Яблонская рисует самые простые бытовые натюрморты: яблоки, цветы, стаканы, банки и кувшины, немного заоконного пейзажа, много самого окна, фантастически много света, времен года, внутреннего свечения и жизни в самих предметах. Дочери художницы иногда как будто невзначай ставили на кухонный подоконник вазы со свежими цветами и как будто случайно забывали на столе пару яблок или посуду. А когда слышали от мамы заветное слово «Бумагу!», бросали все дела, доставали бумагу, пастельные мелки и замирали в ожидании.