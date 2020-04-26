История одной картины: "Ида читает письмо" - Вильгельм Хаммерсхёй

В нашей еженедельной рубрике “История одной картины” рассказываем про загодочную работу “Ида читает письмо” Вильгельма Хаммерсхейя. Эта картина была одной из первых работ, которые Вильгельм Хаммерсхёй создал в квартире на улице Страндгед в Копенгагене. Дом номер 30, где художник жил со своей женой Идой с 1898 по 1909 год, сыграл решающую роль в развитии его уникальной эстетики. Скудное меблированное пространство с непокрытыми деревянными половицами, перпендикулярными стеновыми молдингами, угловыми печами и цельными белыми дверями быстро стало центральной темой творчества датчанина. Стремясь отобразить световые эффекты на различных поверхностях и человеческой фигуре, он переставлял лаконичный реквизит – столы и стулья, пианино, диван. Моделью ему чаще всего служила супруга.